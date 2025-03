Piden eliminar o reformar cargo de Vicepresidencia tras choques entre Petro y Márquez

Vicepresidenta Francia Márquez y presidente Gustavo Petro. Foto: Vicepresidencia

La salida de la vicepresidenta Francia Márquez del Ministerio de la Igualdad sigue generando diferentes reacciones en el mundo político. Se ha visto desde congresistas sugiriéndole renunciar a la Vicepresidencia, hasta políticos indicando que el cargo debería ser eliminado o reformado.

Son varios los que coinciden en que el trato que le dio el presidente Gustavo Petro a la vicepresidenta no fue el mejor. Ambos venían teniendo choques por varias políticas y decisiones del Ejecutivo, que terminaron impulsando la salida de Márquez de la cartera. El ministerio será ocupado por Carlos Rosero, quien fue presentado públicamente el jueves pasado.

“Vicepresidenta, usted debe renunciar. No por cobardía, sino por dignidad. No se puede tapar el sol con un dedo: usted ha sido relegada e instrumentalizada. No se necesita ser su aliada política para reconocer que usted fue traicionada por el mismo presidente al que ayudó a llegar al poder”, indicó la vicepresidenta de la Cámara, Lina María Garrido (Cambio Radical).

Garrido, quien ha frenado el agendamiento de la reforma a la salud en la plenaria, indicó que Márquez fue clave para el triunfo de Petro en 2022 y le dijo a la vicepresidenta en su mensaje que si permanece en el Gobierno “será enterrada políticamente”, pues el ministro del Interior designado, Armando Benedetti, tendrá todo el protagonismo.

He enviado esta Carta a la Vicepresidenta @FranciaMarquezM , espero pueda leerla antes del Circo que @petrogustavo ha orquestado para hoy.



Vicepresidenta, usted debe renunciar. No por cobardía, sino por dignidad.



Le escribo desde mi posición como Vicepresidenta del Legislativo,… pic.twitter.com/f8yRyLQweN — Lina Maria Garrido (@linamariagarri1) March 3, 2025

El senador del Partido de la U Alfredo Deluque habló de la eliminación o reforma del puesto vicepresidencial, pues no estarían claras sus funciones y según él se estaría empleando únicamente para atraer votantes.

“La figura de la vicepresidencia en Colombia, tal y como está planteada, hay que eliminarla. No puede solo servir para canalizar unos votos en elecciones y luego convertirse en una carga más del presupuesto nacional”, dijo el congresista.

Por su parte, el excanciller Álvaro Leyva recalcó que Márquez llegó al poder gracias a los votos que el electorado dio por ella. Además, lanzó una pulla contra la actual ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, por supuestamente actuar negativamente contra la vicepresidenta.

“A la vicepresidenta Márquez nadie le regaló la alta dignidad que hoy detenta. La canalla de siempre, ha sido la que ha venido minándole el camino de forma soterrada. Ejemplo de ello el que la hayan retirado del Ministerio de Igualdad y Equidad quedando como si no hubiese sido capaz”, dijo Leyva, quien se ha venido desmarcando del Gobierno.

Ciudadanas, ciudadanos:



Francia Elena Márquez Mina, nació en el municipio de Suárez, departamento del Cauca. Es ella la Vicepresidenta de la República de Colombia. Nuestra Vicepresidenta.



Fue elegida popularmente a esa alta designación el mismo día que se eligió al actual… — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) March 3, 2025

