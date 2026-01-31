Sacudón a la nómina oficial y reajuste en los frentes electorales: así se movió el tablero

La Ley de Garantías entró en vigencia este 31 de enero y puso al Gobierno del presidente Gustavo Petro a “correr” con la contratación oficial. Foto: Presidencia

La última semana de enero fue el escenario en el que se conjugaron factores decisivos para la campaña electoral en la que la izquierda del presidente Gustavo Petro busca que se dé la reelección inmediata de su proyecto político y la oposición, aún dispersa, quiere recuperar parte del poder que perdió con la actual administración. Y tan convulsos fueron estos últimos cinco días que se comenzó a reconfigurar el mapa de alianzas y, de paso, se le dio un empujón adicional a la burocracia estatal para garantizar respaldo en urnas; todo se juntó.

Por...