“Grave precedente”: critican presencia del gobierno Petro en posesión de Maduro

No cayó bien en algunos sectores del Congreso la probable presencia de un delegado del gobierno de Gustavo Petro en la posesión de Nicolás Maduro en Venezuela, que se llevará a cabo el próximo 10 de enero. Congresistas de diferentes partidos cuestionaron la representación argumentando todas las sombras que hay en torno al proceso electoral en el que Maduro se proclamó presidente reelecto de Venezuela.

Para algunos, enviar a un representante de Colombia choca incluso con las declaraciones del presidente Gustavo Petro y su canciller, Luis Gilberto Murillo, de no reconocer ningún resultado hasta conocerse las actas electorales del proceso, lo cual no ha sucedido. Sin embargo, desde el Ejecutivo señalan que no es una forma de avalar una victoria de Maduro o la derrota del opositor Edmundo González, sino de dejar claro que, en cualquier caso, el interés de Colombia es mantener relaciones diplomáticas y comerciales.

“Cuando pensábamos que ya no podía ser peor”, señaló en X la representante a la Cámara Katherine Miranda, de la Alianza Verde, tras conocerse la posible presencia en el evento del embajador en ese país, Milton Rengifo. En otro de sus trinos, la congresista explicó las razones de su frase y rechazó el acto de posesión.

“Si el gobierno de Colombia acompaña a Maduro el 10 de enero lo vuelve cómplice de la dictadura. ¡Todos los que nos decimos demócratas, sin importar el color político, debemos rechazar este acto! Hoy es Venezuela, mañana puede ser Colombia”, aseguró.

También se pronunciaron algunos congresistas de la bancada opositora del Centro Democrático. El representante Andrés Forero dijo que la noticia es un “mal precedente” para el país en el 2026. “En su momento Gustavo Petro y Luis Gilberto Murillo se negaron a rechazar el evidente fraude electoral de Maduro y ahora descaradamente anuncian delegado a su espuria posesión para legitimar el golpe a la democracia. El presidente no es demócrata”, señaló.

Uno de sus compañeros de bancada, el representante Hernán Cadavid, aseguró que la decisión de enviar a Rengifo no representa el pensamiento de todos los colombianos. De hecho, calificó la posesión de Maduro como “tramposa y fraudulenta”. Así mismo, le envió un mensaje directo al presidente Petro: “tanto que habla de ‘democracias’ y finalmente validó el robo electoral en Venezuela.

De acuerdo con el vicecanciller Jorge Rojas, el gobierno Petro ha dicho con claridad que los resultados electorales tiene muchas dudas, que no reconoce ningún resultado, pero que se mantienen las relaciones con Venezuela. “El cierre de fronteras no funcionó, queremos mantener, en el marco de la integración latinoamericana, las relaciones. Vamos a seguir exigiendo que se respeten los derechos humanos y a la oposición”, explicó el funcionario.

