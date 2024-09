Petro y Name continúan su choque público por el trámite de la reforma pensional

Presidente Gustavo Petro y expresidente del Congreso, Iván Name. Foto: Archivo

El expresidente del Senado, Iván Name, le respondió este viernes al presidente Gustavo Petro, quien, una vez más lo acusó de haber calculado los tiempos para que la reforma pensional se hundiera en el Congreso: “tuvo el proyecto guardado 13 meses en su escritorio y no lo dejó discutir como la ley obliga [...] Lo que hizo fue pérfido con la vejez de Colombia”.

“La única perfidia con la nefasta reforma pensional fue suya y de su Gobierno con el pueblo colombiano, presidente Petro”, le respondió Name, senador de la Alianza Verde quien enfrenta un proceso ante la Corte Suprema por presuntamente haber sido parte del entramado de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Le recomendamos: Petro les exigió a sus bases “movilización generalizada” para defender al Gobierno

La única perfidia con la nefasta reforma pensional fue suya y de su Gobierno con el pueblo colombiano, Presidente Petro. Presentaron un proyecto de ley claramente desfinanciado, que no resuelve de fondo los problemas de las pensiones y crea regímenes insostenibles.

El país entero… — Iván Name Vásquez Senado (@IvanNameVasquez) September 20, 2024

“Presentaron un proyecto de ley claramente desfinanciado, que no resuelve de fondo los problemas de las pensiones y crea regímenes insostenibles. El país entero sabe que me opuse a ese adefesio de reforma pensional, aunque algunos tengan memoria selectiva para recordarlo”, agregó Name.

En días pasados los dos habían intercambiado pullas en diferentes escenarios por este tema del trámite de la reforma pensional. El primero en hacerlo fue el presidente en la cumbre del progresismo que se convocó el fin de semana pasado en la Universidad Nacional. El senador verde, por su parte, le respondió en la plenaria de este martes: “Señor presidente, usted me hace un gran favor ante la justicia cuando aclara que yo nunca le ayudé ni le voy a ayudar con sus propuestas”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.