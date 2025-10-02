Estos son los cinco momentos que han marcado ruptura entre gobiernos de Petro y Netanyahu

El presidente Gustavo Petro ha dicho que el mandatario israelí, Benjamín Netanyahu, está perpetrando un genocidio en Gaza. Foto: Archivo Particular

Han pasado 18 meses exactos desde que el presidente Gustavo Petro, frente a miles de personas en el centro de Bogotá, anunció que su gobierno rompería relaciones diplomáticas con Israel por los ataques de la administración de Benjamín Netanyahu contra los palestinos de Gaza. Durante este tiempo, el mandatario colombiano ha aumentado el tono de su discurso, también ha arremetido contra Estados Unidos y ha sido foco de fuertes críticas por parte de la oposición.

La ruptura de relaciones entre Israel y Colombia

Desde la Plaza de Bolívar, el presidente Petro, en el marco de las marchas del Día del Trabajo de 2024, anunció que desde el 2 de mayo de ese año Colombia no tendría relaciones diplomáticas con Israel, según él, por el genocidio del pueblo palestino. “Hoy el mundo obrero grita vida y libertad y Colombia, en todos sus plazas, en la multiculturalidad, se viste como obrero y obrera. Hoy el mundo podría resumirse en una palabra, se llama Gaza, se llama Palestina, los niños y los bebés que han muerto descuartizados por las bombas”, aseguró en su discurso.

A renglón seguido, Petro anunció la noticia. “Hoy la humanidad, en todas las calles, está de acuerdo con nosotros. No puede volver la época del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra humanidad. Si muere Palestina, muere la humanidad y no la vamos a dejar morir”, aseguró el presidente.

Tras el anuncio, el embajador israelí Gali Dagan, dejó el país, mientras que su entonces par, Margarita Manjarrez, ya estaba de regreso en Colombia. Todo el personal de la embajada colombiana dejó Tel Aviv exceptuando a la cónsul, Ana María Rivero, mientras que de los israelíes quedó una comitiva un poco más grande, aproximadamente de tres funcionarios, encabezada por el encargado de negocios, Kobi Valer.

Exportaciones de Carbón

El 14 de agosto de 2024, el Gobierno, a través del Ministerio de Comercio, expidió un decreto por medio del cual “se establece una prohibición a las exportaciones de carbón a Israel”, restricción que entró a regir una semana después. Según el Ejecutivo, la decisión tuvo su origen en “la gravedad de la situación humanitaria que se ha desencadenado en Palestina con ocasión de la operación militar llevada a cabo por Israel después del 7 de octubre de 2023”.

“Con el carbón colombiano hacen bombas para matar a los niños de Palestina”, escribió Petro en su cuenta de X. La medida ha generado múltiples críticas de gremios económicos. Según la Asociación Colombiana de Minería (ACM), las exportaciones de carbón térmico a Israel representaron el 5% del total de exportaciones de este mineral, lo que equivale a unos USD 447 millones.

Según el presidente Petro, a pesar del decreto emitido, varias empresas habrían seguido exportando carbón a Israel. “Volvieron a sacar un buque hoy lleno de carbón con destino a Israel. Un desafío a mi gobierno. Le pido al ministro de trabajo reunión urgente con los sindicatos del carbón”, dijo en julio de este año.

Las protestas en Nueva York

En el marco de su participación en la edición 80 de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro cargó duramente contra Israel y Estado Unidos y planteó crear una fuerza internacional para proteger al pueblo palestino de los ataques de Israel. En ese escenario, el mandatario dijo que Donald Trump “se hace cómplice del genocidio, porque es genocidio y hay que gritarlo una y otra vez”.

Con Roger Waters. Palestina libre. Si cae Gaza muere la humanidad pic.twitter.com/mGz1NaR3Va — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 26, 2025

El pasado 26 de septiembre, Petro participó en una protesta contra el genocidio en Nueva York y, megáfono en mano, instó a que los soldados estadounidenses no acataran las ordenes de Trump sobre la ofensiva en Gaza. El hecho causó la molestia de la Casa Blanca, que en cuestión de horas, a través del Departamento de Estado, canceló la visa del presidente y de varios de sus altos funcionarios. Este choque, además de escalar el pulso con Israel, se trasladó al escenario político y electoral colombiano, por lo que se espera que siga siendo un tema de debate en las próximas semanas.

TLC con Israel

El pasado lunes, en su tradicional consejo de ministros televisado, el presidente Petro anunció que, además de buscar una modificación al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se debe terminar el mismo acuerdo que se tiene con Israel. En este punto volvió a referirse al tema del carbón. “Las carboneras que exportan deben plegarse, o vender sus concesiones, y las compramos. Porque me temo que hay más valor en la infraestructura que en el carbón que está enterrado; el precio se desploma; luego, la infraestructura vale más y es más importante para Colombia y la Guajira”, explicó.

Los gremios lo cuestionaron una vez más y señalaron que un presidente no puede por sí solo dar por terminado un TLC, pues para ello es necesario que vaya al Congreso y obtenga la aprobación. Según la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), entre enero y julio del presente año las exportaciones de Colombia a Israel sumaron USD 102,2 millones, lo que se tradujo en una caída del 42 % frente al mismo periodo de 2024.

Expulsión de diplomáticos de Israel

Este miércoles, el presidente Petro anunció que dio instrucciones para que toda la delegación diplomática que sigue en territorio nacional sea expulsada. El anuncio lo hizo a través de sus redes en reacción a la información que se conoció en torno a que las fuerzas armadas de Israel interceptaron la flota Global Sumud, la cual busca llevar ayuda humanitaria hacia Gaza y en la cual también iban dos ciudadanas colombianas.

Si es cierta está información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu.



Han sido detenidas en aguas internacionales dos ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina



Cancillería debe hacer todas las demandas respectivas, incluso… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 1, 2025

“El tratado de libre comercio con Israel se denuncia de inmediato. Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia (...) Cancillería debe hacer todas las demandas respectivas, incluso en la justicia israelí. Invito a abogados internacionales que se pongan al servicio de Colombia, al lado de nuestros abogados”, dijo.

Como era de esperarse, la movida también desató la molestia de sus opositores e incluso el Centro Democrático anunció que este jueves presentará una acción popular contra el mandatario porque considera que sus decisiones sobre Israel afectan directamente los intereses del pueblo colombiano.

