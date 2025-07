Petro y Pacto Histórico cuestionan petición de pausar entrada en vigencia de la pensional

Sanción de la reforma pensional por el Presidente de la República Gustavo Petro, llevada a cabo en la Plaza de Bolívar. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Una carta del gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, enviada a la Corte Constitucional para solicitar aplazar la entrada en vigencia de la reforma pensional desató una oleada de críticas de figuras políticas del oficialismo. Según Villar, si la Corte le da luz verde a la ley y ésta entra en vigencia un día después de la sentencia, habría problemas para la implementación de varios de sus componentes.

El gerente del Banco explicó que todavía no están listas las reglas para el funcionamiento del fondo de ahorro que crea la reforma, por lo cual le pido a la sala plena del alto tribunal considerar aplazar la entrada en vigencia del nuevo sistema hasta al menos tres meses. La carta fue leída por integrantes del petrismo como un ataque al proyecto en sí, por lo cual varios cuestionaron el pronunciamiento de Villar con mensajes en sus redes sociales.

Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente Gustavo Petro, quien publicó un mensaje en su cuenta de X: “Definitivo: estamos ante una nueva maniobra para no permitir la reforma pensional. Nunca antes visto”. El jefe de Estado dijo, además, que no cree que la Corte Constitucional vaya a tumbar definitivamente la reforma pensional, pero insistió en que no está de acuerdo con el aplazamiento de su entrada en vigencia.

A Petro se sumaron varios integrantes del Pacto Histórico y políticos cercanos a esta corriente. Algunos incluso aprovecharon la coyuntura para volver a cuestionar al Banco de la República por no bajar las tasas de interés a pesar del retroceso de la inflación, otra de las batallas que ha desatado Petro contra el Emisor.

“Si ante la caída de la inflación voces del gobierno o académicas invitan, con criterio y evidencia, al Banco de la República a disminuir más la tasa de interés para dinamizar la economía, salta la oposición diciendo que eso es violar la independencia. Pero si el Banco de la República pide obstaculizar la reforma que da vejez digna a millones, eso sí les resulta “sensato” y “técnico”, dijo Camilo Romero, precandidato presidencial cercano al oficialismo.

Desde la bancada oficialista en el Congreso, voces como la del representante Alejandro Toro cuestionaron la postura del banco. “Da rabia y tristeza que hasta el Banco de la República esté tan politizado al punto de llegar a negarle un apoyo mínimo de supervivencia a miles de ancianos. Desamparados. Todo por perjudicar al gobierno. del alma”, dijo el congresista.

De acuerdo con el gerente Villar, los tres meses que pide de plazo son necesarios “para reactivar e implementar los procedimientos operativos y de contratación que debe adelantar el Banco de la República como administrador del fondo del ahorro del pilar contributivo, en los términos de los artículos 24 y 92 de la mencionada ley y sus decretos reglamentarios”.

