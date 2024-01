Petro y Pastrana tendrán audiencia de conciliación por denuncia de injuria y calumnia

La Fiscalía citó a Andrés Pastrana a conciliar por denuncia que el presidente Petro instauró en su contra. Foto: Archivo Particular

Según el expresidente Andrés Pastrana, la Fiscalía General lo citó a una audiencia de conciliación por la denuncia que el presidente Gustavo Petro instauró en su contra, por los presuntos delitos de injuria y calumnia. A través de su cuenta de X, Pastrana publicó el llamado que le hizo el ente acusador y le lanzó varias pullas a Petro.

“En la estrategia de Gustavo Petro de silenciar a la oposición, criminalizando la opinión, me citó la Fiscalía el 30 de enero a audiencia de conciliación, por la denuncia que interpuso en mi contra. Demostraré ante las autoridades la persecución de este Gobierno. No me callará”, dijo el exmandatario.

En la estrategia de @petrogustavo de silenciar a la oposición, criminalizando la opinión, me citó @FiscaliaCol el 30 de enero a audiencia de conciliación, por la denuncia que interpuso en mi contra. Demostraré ante las autoridades la persecución de este gobierno. No me callará. pic.twitter.com/YVSffF1Wud — Andres Pastrana A (@pastranaandres_) January 17, 2024

Este pleito se remonta a noviembre de 2023, cuando Pastrana, en sus redes sociales, aseguró que la campaña y presidencia de Petro “no han sido otra cosa que la fusión del gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada paz total”. El mandatario respondió a las pocas horas con el anuncio de acciones legales contra Pastrana.

Estas se materializaron el 7 de diciembre del mismo año, fecha en la que Petro lo denunció ante la Fiscalía por los delitos de injuria y calumnia (artículos 220 y 221 del Código Penal). “Quiero dejar claro que estas acusaciones son completamente falsas. No existe ninguna base de verdad en sus afirmaciones, y dichas declaraciones no reflejan en lo más mínimo la realidad de mi administración y los principios que la guían”, dijo Petro.

Según el presidente, las acusaciones “constituyen un ataque directo a mi derecho fundamental a la honra y el buen nombre, un derecho que la Corte Suprema de Justicia ha reconocido como un atributo inherente a la dignidad humana. También son una afrenta contra los cientos de servidores públicos del Gobierno Nacional”.

En la denuncia también argumentó que las declaraciones del expresidente Pastrana tienen un potencial significativo para dañar su honra y desacreditar su gobierno, en tanto ocupa una “prominente posición y la amplia difusión (...) quiere obtener relevancia y figuración políticas mediante la manipulación y distorsión de información, afectando con ello no solo a un individuo, sino a la democracia y a las instituciones del Estado”.

