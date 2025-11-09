Petro y su agenda internacional en busca de influencia en época electoral: La Mesa Redonda

El presidente Gustavo Petro reforzó su agenda internacional con varios temas. Foto: EFE - ANDRES MARTINEZ CASARES

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras una gira por Medio Oriente y el paso por Brasil para la COP30, el presidente Gustavo Petro llegó a Santa Marta para la IV Cumbre CELAC-UE, un escenario en el que buscará el respaldo de otros jefes de Estado para su agenda de cooperación y cambio climático, pero también para el choque que mantiene con los Estados Unidos de Donald Trump.

Aunque se esperaba una mayor participación de líderes globales, las mismas tensiones con el gobierno estadounidense recortaron la lista. Esta estrategia se da en medio de un agitado panorama electoral en el que Petro mantiene su favorabilidad e impulsa la construcción de su “frente amplio” para enfrentarse a la oposición en 2026.

Como todos los viernes, en La Mesa Redonda de El Espectador repasamos y analizamos las principales movidas de la política que influyen en el ámbito económico, judicial, internacional, entre otros. Este fue nuestro capítulo de este 7 de noviembre.

Análisis de la agenda internacional y local del presidente Petro en Mesa Redonda

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.