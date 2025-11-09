Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política

Petro y su agenda internacional en busca de influencia en época electoral: La Mesa Redonda

El presidente busca apoyo internacional para sus posturas frente a Trump, Venezuela, la lucha contra las drogas y otros temas en la Cumbre CELAC-UE que se realiza en Santa Marta. Entre tanto, en sus toldas del Pacto Histórico entraron de lleno en la campaña de 2026 tras el nuevo panorama de las encuestas.

Redacción Política
09 de noviembre de 2025 - 03:24 p. m.
El presidente Gustavo Petro reforzó su agenda internacional con varios temas.
El presidente Gustavo Petro reforzó su agenda internacional con varios temas.
Foto: EFE - ANDRES MARTINEZ CASARES
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Tras una gira por Medio Oriente y el paso por Brasil para la COP30, el presidente Gustavo Petro llegó a Santa Marta para la IV Cumbre CELAC-UE, un escenario en el que buscará el respaldo de otros jefes de Estado para su agenda de cooperación y cambio climático, pero también para el choque que mantiene con los Estados Unidos de Donald Trump.

Aunque se esperaba una mayor participación de líderes globales, las mismas tensiones con el gobierno estadounidense recortaron la lista. Esta estrategia se da en medio de un agitado panorama electoral en el que Petro mantiene su favorabilidad e impulsa la construcción de su “frente amplio” para enfrentarse a la oposición en 2026.

Como todos los viernes, en La Mesa Redonda de El Espectador repasamos y analizamos las principales movidas de la política que influyen en el ámbito económico, judicial, internacional, entre otros. Este fue nuestro capítulo de este 7 de noviembre.

Análisis de la agenda internacional y local del presidente Petro en Mesa Redonda

Video Thumbnail

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Gustavo Petro

Celac

Petro y Trump

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Agenda de Petro

AbiertoEE

Estados Unidos

Petro y Maduro

Venezuela

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.