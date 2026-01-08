Logo El Espectador
Política
Esta es la ruta que se sigue para concretar cita directa entre Petro y Trump

El presidente colombiano dialogó por cerca de una hora con su homólogo estadounidense. En un plazoletazo en Bogotá confirmó que se reunirán en Washington. Venezuela sigue estando en la agenda binacional. ¿Qué sigue?

Redacción Política
08 de enero de 2026 - 02:16 a. m.
El presidente Gustavo Petro aseguró, desde la Plaza de Bolívar, que aceptó dialogar de forma directa con el mandatario Donald Trump en Washington.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En medio de las duras tensiones en la relación entre Colombia y Estados Unidos, que en la última semana han venido subiendo de tono, se registró la primera interacción directa entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. El primer resultado concreto es que acordaron ajustar sus agendas para lograr un encuentro personal en Washington.

La cita se dará en las próximas semanas y será gestionada por la canciller, Rosa Villavicencio y el secretario de Estado, Marco Rubio, por lo que –de acuerdo con fuentes del alto Gobierno– estos dos...

Por Redacción Política

Franklin Alberto(26144)Hace 15 minutos
Venezuela paso de un dictador a ser ahora gobernada por el rey Trump. Y pues acá en Colombia les gustaria tener un rey
micorriza(d243q)Hace 22 minutos
¿Quién autorizó la reunión de diego cadena y el narcochofer?¿que incluía el plan?¿sacrificio de uribe turbay? ¿terrorismo indiscriminado?¿lobbying en usa?¿prevaricato a favor de uribe?¿Entrampamientos?¿Lawfare con la calladita ?¿mala prensa, desinformación?¿bloqueo a las reformas?¿apoyo al terrorismo by usa?¿fake news?¿desfinanciamiento?¿sabotaje al proceso de paz?¿zapateiritos?¿terrorismo mediático?¿tasas de interés altas?¿ fraude electoral con Grupo ASD y Thomas Greg & Sons? ¿compra de votos?
