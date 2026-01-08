Esta es la ruta que se sigue para concretar cita directa entre Petro y Trump

El presidente Gustavo Petro aseguró, desde la Plaza de Bolívar, que aceptó dialogar de forma directa con el mandatario Donald Trump en Washington. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En medio de las duras tensiones en la relación entre Colombia y Estados Unidos, que en la última semana han venido subiendo de tono, se registró la primera interacción directa entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. El primer resultado concreto es que acordaron ajustar sus agendas para lograr un encuentro personal en Washington.

La cita se dará en las próximas semanas y será gestionada por la canciller, Rosa Villavicencio y el secretario de Estado, Marco Rubio, por lo que –de acuerdo con fuentes del alto Gobierno– estos dos...