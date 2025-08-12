Alistan agenda de fichas estadounidenses en momentos de tensión entre Bogotá y Washington

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, y los congresistas Rubén Gallego (demócrata) y Bernie Moreno (republicano) estarán en Colombia. Foto: Agencia EFE

En medio de la tensión creciente entre Bogotá y Washington, que se ha incrementado durante el epílogo de la administración del presidente Gustavo Petro, y que también cuenta con una alta carga de pugnacidad desde la Casa Blanca, esta semana arriban al país congresistas estadounidenses y un funcionario de alto rango de ese país. Si bien su llegada tiene motivaciones más allá de lo diplomático, todo coincide con el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay y la confirmación de un magnicidio en Colombia luego de tres décadas de esquivar ese tipo de...