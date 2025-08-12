No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Alistan agenda de fichas estadounidenses en momentos de tensión entre Bogotá y Washington

Crecen las distancias entre las administraciones de Gustavo Petro y de Donald Trump. Se espera el arribo de congresistas y de un funcionario de la Casa Blanca en medio de la expectativa de una descertificación y las sacudidas por el magnicidio de Miguel Uribe.

Redacción Política
13 de agosto de 2025 - 12:05 a. m.
El subsecretario de Estado, Christopher Landau, y los congresistas Rubén Gallego (demócrata) y Bernie Moreno (republicano) estarán en Colombia.
El subsecretario de Estado, Christopher Landau, y los congresistas Rubén Gallego (demócrata) y Bernie Moreno (republicano) estarán en Colombia.
Foto: Agencia EFE

En medio de la tensión creciente entre Bogotá y Washington, que se ha incrementado durante el epílogo de la administración del presidente Gustavo Petro, y que también cuenta con una alta carga de pugnacidad desde la Casa Blanca, esta semana arriban al país congresistas estadounidenses y un funcionario de alto rango de ese país. Si bien su llegada tiene motivaciones más allá de lo diplomático, todo coincide con el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay y la confirmación de un magnicidio en Colombia luego de tres décadas de esquivar ese tipo de...

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Gustavo Petro

Donald Trump

Estados Unidos

Narcotráfico en Colombia

Miguel Uribe

Muerte de Miguel Uribe

Elecciones 2026

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar