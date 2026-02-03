Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Petro se encuentra con Trump: así se reafirma la importancia de una relación clave

El equipo del presidente Gustavo Petro ultimaba este lunes los preparativos para la cita más importante en materia exterior de esta administración. Donald Trump lo recibe en la Casa Blanca: “Ha sido muy agradable el último mes”.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María Alejandra Medina y Redacción Política
03 de febrero de 2026 - 11:03 a. m.
La canciller Rosa Villavicencio y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, lideran la comitiva oficial del presidente Gustavo Petro.
La canciller Rosa Villavicencio y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, lideran la comitiva oficial del presidente Gustavo Petro.
Foto: Presidencia

Con su comitiva concentrada en Washington, el presidente Gustavo Petro ultimaba este lunes los detalles para la reunión que tendrá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, este 3 de febrero en la Casa Blanca. Durante la víspera, con el hermetismo de un cónclave, la canciller, Rosa Villavicencio; el embajador en Washington, Daniel García-Peña; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, entre otros funcionarios del alto Gobierno, discutían los temas que se pondrán sobre...

Por María Alejandra Medina

@alejandra_mdnmmedina@elespectador.com

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

EEUU

Estados Unidos

Trump

Petro

Petro-Trump

Encuentro Petro-Trump

Casa Blanca

Canciller Rosa Villavicencio

Embajador García-Peña

Venezuela

Colombia

PremiumEE

 

simovid tuta rodriguez(61540)Hace 51 segundos
Un abrazo grande y fuerte señor presidente... colombia primero..de frente y siempre con la verdad...sin tapadujos y mentiras...para colombia y Estados Unidos no deben existir secretos...si no lo real una clase política corrupta que se ha robado los dineros que los Estados Unidos nos han dado de ayuda...donde esta la plata de la paz,que dio la unión europea..donde las ayudas de América..en los bolsillos de los corruptos..gracias presidente primero Colombia
Victor Llanos(61349)Hace 10 minutos
Les duele porque ni la oposición ni la derecha fascista no lograron que las balas, los misiles cayeran en nuestra patria, su trauma de no ver a Petro sacado a la brava desde el palacio los tienen ardidos, la realidad para bien del país es que se van a reunir y saldrán acuerdos que impulsarán la terminación del narcotráfico en Colombia, y tendremos que esperar que otros asuntos se implementaran para bien de los dos países, Petro hizo que se respete la soberanía, sin arrodillarse, bien por Petro
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.