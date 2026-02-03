Petro se encuentra con Trump: así se reafirma la importancia de una relación clave

La canciller Rosa Villavicencio y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, lideran la comitiva oficial del presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Con su comitiva concentrada en Washington, el presidente Gustavo Petro ultimaba este lunes los detalles para la reunión que tendrá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, este 3 de febrero en la Casa Blanca. Durante la víspera, con el hermetismo de un cónclave, la canciller, Rosa Villavicencio; el embajador en Washington, Daniel García-Peña; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, entre otros funcionarios del alto Gobierno, discutían los temas que se pondrán sobre...