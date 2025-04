Petro ya tiene listas las preguntas de su consulta: convoca marchas para impulsarla

Presidente Gustavo Petro durante su último consejo de ministros transmitido en vivo. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro anunció en la noche de este lunes que ya está listo el cuestionario de la consulta popular con la que, bajo la tesis de darle oxígeno a su hundida reforma laboral, quiere medir fuerza en urnas de cara a la posible reelección del progresismo en 2026.

Lo que dijo, durante una alocución de casi una hora, es que el cuestionario será dado a conocer este martes por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti. La consulta no tendrá más de 12 preguntas y su nuez está en la jornada laboral y el pago de recargos.

De paso aseguró que él mismo como jefe de Estado espera acudir al Congreso el 1° de mayo, Día del trabajo, para radicar la iniciativa, después de dar su discurso en la Plaza de Bolívar. Incluso, añadió que ese día convoca a varias manifestaciones en las calles para que se rodee a su administración y que se le dé impulso a su consulta.

“Esta consulta popular es del pueblo y pues es el mismo pueblo el que debe salir a defenderla. Y debe hacerlo con contundencia y en paz, como siempre lo hemos convocado, en alegría popular”, aseguró Petro, quien pidió que las marchas a su favor se den en todo el país.

Añadió: “Es el pueblo que manda y ya no el pueblo que obedece. No es el pueblo que se arrodilla, sino que se mira de frente entre sí y mira de frente las instituciones para dar las órdenes. Ese pueblo lo queremos este primero de mayo en todas las plazas de Colombia y ojalá por millones, demostrando a quienes hoy intentan amordazar al pueblo de Colombia que no va a ser posible”.

Antes de dar paso al tema central del consejo de ministros -la fiebre amarilla- aseguró que “la consulta popular va porque va”. “Es una decisión popular”, concluyó.

