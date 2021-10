Piden celeridad en el trámite de la ventana pensional en Comisión VII de Cámara

El representante Juan Carlos Wills, autor de la propuesta, alerta que el proyecto lleva más de un mes agendado en la Comisión Séptima de la Cámara, pero no ha tenido ninguna discusión. El presidente de la célula legislativa, Jairo Cristo, señaló que se tiene previsto comenzar el debate la próxima semana.

Este miércoles, el representante conservador Juan Carlos Wills puso una alerta sobre el proyecto de ley de ventana pensional que, según dice, lleva cinco semanas agendado en la Comisión Séptima de la Cámara sin discutirse.

“La Comisión pone en el orden del día nuestro proyecto de ley, pero no lo suben del punto cuatro. No sabemos qué está pasando dentro de la Comisión y la Mesa Directiva y no sube (de punto de orden del día) el proyecto de ley. Necesitamos sacar adelante el cambio de régimen pensional de todas las personas que les faltan menos de 10 años para pensionarse”, dijo el representante Wills.

El Espectador consultó con el presidente de la Comisión, el representante Jairo Cristo (Cambio Radical), quien aseguró que no ha habido ningún intento de entorpecer el avance del proyecto y que, según sus previsiones, la próxima semana estaría debatiéndose.

“Los proyectos de ley se han discutido conforme han llegado ponencias, la iniciativa de ventana pensional ha estado agendado, pero estamos esperando que se apruebe en plenarias la Ley de Presupuesto de 2022, porque tiene un artículo que toca el tema de las pensiones. Una vez se apruebe, procederemos con el trámite del proyecto”, respondió Cristo.

Es más, Cristo recordó que dicho proyecto ya había sido aprobado en la Comisión Séptima de Cámara y plenaria de la misma corporación, pero terminó hundiéndose en la Comisión Séptima del Senado. “Que no tenga ningún temor de que no se va a aprobar”, sostuvo el presidente de la célula legislativa.

El proyecto determina que los hombres mayores de 52 años y las mujeres mayores de 47, con 750 semanas cotizadas en cualquier régimen, podrán solicitar el traslado a Colpensiones. Con esto, según Wills, el Estado se estaría ahorrando dinero de las acciones judiciales que muchos y muchas ciudadanas interponen para obligar el cambio de un régimen a otro.

Sin embargo, con relación a lo sostenido por Cristo, sobre el artículo de la Ley de Presupuesto, hay quienes manifiestan preocupación, como es el caso del senador Carlos Fernando Motoa.

“Se vienen presentando varias iniciativas legislativas que por fracciones pretenden realizar una reforma pensional. Lo estamos viendo con el artículo 104 de la Ley de Presupuesto, la más clara prueba de lo que es la falta de unidad”, dijo el senador, al hacer referencia que dicho artículo fue aprobado por comisiones económicas y no por las comisiones séptimas, responsables de los temas de pensión.