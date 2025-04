Piden que consulta popular incluya pregunta sobre reducción de salario a congresistas

La senadora Esmeralda Hernández (i), la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez (c) y el presidente colombiano, Gustavo Petro. Foto: EFE - Carlos Ortega

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde la coalición del Pacto Histórico, la senadora Esmeralda Hernández pidió que se incluyan otras temáticas en la consulta popular que busca realizar el presidente Gustavo Petro para la aprobación de algunos puntos consignados en la reforma laboral. Entre los temas que pide someter a consideración del electorado está la reducción del salario a los congresistas.

Lea: Así reaccionaron Benedetti, Barreras y otros políticos a elección de Echeverry en el CNE.

“El primer tema que he pedido incluir es el de la reducción del salario de los congresistas. Se han radicado y se han hundido más de 20 proyectos para reducir el salario que supera los $45 millones, equivalentes a más de 33 salarios mínimos”, aseguró la senadora.

De hecho, en el Legislativo se está discutiendo nuevamente la reducción del salario de los senadores y representantes. El proyecto es de autoría del senador Iván Cepeda y se votaría este mismo martes en su primer debate en la Comisión Primera del Senado.

Ahora bien, este no es el único tema que Hernández espera que se incluya en la consulta. También busca que se les pregunte a los colombianos si están o no de acuerdo con la prohibición del fracking, la exploración y explotación en yacimientos no convencionales, que aunque también se ha buscado con proyectos vía legislativa, han terminado sin el visto bueno de los legisladores.

Lea también: Petro celebró dato de inflación y criticó al Banco de la República: “Frena la economía”.

Otro asunto es el del uso del glifosato en aspersiones aéreas de cultivos de uso ilícito, un camino al que se le cerró la puerta durante el actual gobierno, que enfrenta un complejo panorama en materia de drogas por el aumento de hectáreas cultivadas con mata de coca. Tanto Hernández como el Ejecutivo han dejado claro que la erradicación de cultivos debe ser voluntaria y con apoyo económico del Gobierno.

Por lo pronto, el Gobierno avanza en la elaboración de las preguntas para la consulta y aunque Petro también se ha planteado la posibilidad de abrir el espectro de preguntas, hasta la fecha lo único que se estaría buscando es someter a consideración parte del articulado de la reforma laboral que se hundió en la Comisión Séptima del Senado.

Mientras se define esta cuestión, la Casa de Nariño avanza en la conformación de los comités por el sí a la consulta y en la vinculación de la ciudadanía en el proceso con el reciente lanzamiento de una página web en la que los colombianos pueden dar sus aportes para las preguntas.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.