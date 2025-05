Piden que Gobierno replantee su paz total por ola de crímenes del “plan pistola”

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y presidente Gustavo Petro. Foto: Joel_Gonzalez

La creciente ola de inseguridad y el “plan pistola” que deja 27 uniformados muertos son temas que abordará el presidente Gustavo Petro en alocución presidencial y en su consejo de ministros de este lunes. Las críticas a la política de la paz total y el rechazo que han generado las acciones de los grupos armados ilegales han sido numerosas.

Desde el Gobierno, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que las muertes de los uniformados no quedarán impunes y el jefe de Estado anunció que se logró la captura de un hombre que pretendía asesinar a una policía por orden directa del Clan del Golfo, la organización criminal que junto con el ELN pusieron en marcha el “plan de pistola”.

La canciller Laura Sarabia también se pronunció luego de que se conociera la muerte del subteniente Esnéider Romero Barragán por la detonación de un artefacto explosivo en Cesar, departamento en el que el Clan del Golfo habría puesto a circular un panfleto amenazando jueces. Posteriormente, se informó que otro soldado, Alejandro José Bejarano González, murió en medio de combates en Antioquia.

"No hay dolor más grande que perder a un hijo, un hermano o un padre por culpa de guerras ajenas. Toda mi solidaridad y un abrazo sincero a su familia", dijo Sarabia.

Pero las reacciones se vieron todavía más desde los sectores opositores al Gobierno Nacional, que pidieron medidas urgentes y un replanteamiento a profundidad de la política de la paz total.

“El caos de la paz total cedió el territorio a los grupos criminales, debilitó la fuerza pública y hoy pagamos las consecuencias. El daño está hecho. Sin una Fuerza Pública fuerte es imposible construir la paz en Colombia. Es urgente recuperar su capacidad de acción”, indicó el excandidato presidencial Sergio Fajardo.

La senadora María Fernanda Cabal también se pronunció: “Cada soldado y cada policía asesinado en nombre de la “paz total” de Petro es una prueba más de que negociar con terroristas no es el camino hacia una paz verdadera. Por eso lo he dicho una y mil veces: la paz se impone, no se mendiga, y mucho menos se negocia con bandidos".

La también senadora Paloma Valencia criticó que mientras el “plan pistola” ha ocasionado la muerte de 27 uniformados, el presidente Petro busque una consulta popular y lance cuestionamientos contra el Congreso por el hundimiento de su reforma laboral.

"Cualquier demócrata entendería que hay un solo enemigo que es la violencia, pero en este gobierno el enemigo es el Estado de Derecho. ¿Qué papel jugarán los violentos en la consulta popular en las regiones? ¿van presionar a favor?“, escribió en su cuenta de X.

Este lunes, el mandatario se referirá al “plan pistola” y a las posibles medidas que se reforzarán para enfrentar los ataques a la Fuerza Pública.

