Plenaria de la Cámara debate los últimos artículos del Plan Nacional de Desarrollo

En la noche del miércoles, mientras el Senado aprobaba en su totalidad el articulado del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (PND), el presidente de la Cámara, David Racero, aseguró que están muy demorados en el trámite. Durante la jornada se propuso acoger el texto del Senado, lo que generó críticas de varios representantes, para quienes esa medida implica desechar el trabajo de dos meses. Finalmente, Racero aplazó la discusión para este jueves.

Sin mayores contratiempos, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó los artículos 32, 276, 106 y 249, con 104 votos a favor y 24 en contra. En una segunda votación aprobó otros tres artículos: 314, 325 y 328, con 108 por el sí y 24 por el no. El debate continúa con la discusión del artículo 49, sobre la concesión de baldíos, por 30 años, a campesinos que trabajen en reforestación. La propuesta genera resistencia entre los partidos de oposición.

Con 109 votos por el sí y 13 por el no, la Cámara aprobó el artículo 348 del PND, que crea el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal (SINAPYBA), como el conjunto de políticas, programas, instituciones y actores que permiten la implementación de la política nacional de protección y bienestar animal. El artículo señala que este sistema no podrá limitar las actividades que se realicen con animales por “tradición, costumbre y prácticas culturales”. Aunque el representante Juan Carlos Losada intentó cambiar este último punto, su proposición no fue respaldada por la plenaria.

La plenaria de la Cámara aprobó, con 117 votos a favor y 29 en contra, un bloque de artículos conformado por el 255, 264, 288, 352 y 232. Este último establece que el Gobierno promoverá la defensa comercial de la nación mediante una política de “remedios comerciales y aranceles inteligentes”, que buscan lograr un equilibrio en las condiciones de competencia para la producción nacional frente a las importaciones.

Con 106 votos a favor y 26 en contra, la plenaria de la Cámara aprobó el artículo 91 del PND, que establece que las entidades estatales podrán celebrar directamente contratos de mínima cuantía con entidades sin ánimo de lucro que hagan parte de la economía popular y comunitaria, como es el caso de las juntas de acción comunal. Durante la discusión se llegó al acuerdo de retirar del artículo la participación de personas naturales en estos procesos. El artículo también autoriza que, en situaciones de emergencia y desastres, las entidades compren de manera directa productos agropecuarios de pequeños productores agrícolas.

Con un total de 108 votos por el sí y 27 por el no, la plenaria de la Cámara le dio el visto bueno a los artículos 65, 150, 151, 222, 223, 227, 292, 326, 338 y 317, tal y como estaban en el informe de ponencia. Varios representantes criticaron la decisión porque en el bloque se incluyeron propuestas polémicas, como la que le otorga al presidente Petro facultades extraordinarias para intervenir el hospital San Juan de Dios (artículo 326). También se aprobó el fortalecimiento de mecanismos de protección propia de los pueblos indígenas (317).

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.