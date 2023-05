Continúa el debate final del Plan Nacional de Desarrollo

Luego de 14 horas de discusiones y votaciones, la Plenaria del Senado aprobó más del 60 % de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo (PND). La Cámara de Representantes, por su parte, aprobó 182 de los 372 artículos del proyecto. El debate continúa este miércoles y se espera que los congresistas logren acuerdos sobre algunos de los puntos más polémicos de la iniciativa, como es el caso de las facultades extraordinarias para el presidente.

Con 47 votos a favor y 97 en contra, fue negada la proposición que pedía eliminar el artículo 8 del Plan de Desarrollo, sobre la implementación de las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad en las entidades públicas. Este punto ya se había hundido en el Senado, tras la aprobación de una proposición negativa promovida por la senadora María Fernanda Cabal.

En la Cámara, el artículo fue aprobado con una modificación que presentó la representante Katherine Miranda, en la que se establece que las recomendaciones serán tenidas en cuenta pero “de conformidad con las disposiciones y limitaciones establecidas en la Constitución”. Ahora, el artículo pasará a conciliación.

Con votos 50 a favor y 26 en contra, la plenaria hundió el artículo que buscaba prohibir las cláusulas de exclusividad en los contratos de pautas publicitarias en el servicio de televisión abierta. Quienes lo defendían aseguraron que era un forma de evitar las prácticas anticompetitivas en el sector; los que votaron para eliminarlo señalaron que los contratos de exclusividad no son malos y que se puede abrir un debate, pero no en el PND, ya que el documento no debería regular negocios privados.

Por petición de varios representantes, se realizará un recuento de los artículos votados en la sesión legislativa de ayer. Se informó que ya fueron votados 187 artículos, de los cuales cuatro (130, 304, 330 y el 331) fueron eliminados.

Aunque estaban citadas para las 9:00 de la mañana, las plenarias de Cámara y Senado iniciaron la discusión después de las 11:00, tras varias intervenciones de los congresistas y hasta una sesión de condecoraciones. En el Senado, el debate arranca con la discusión de las proposiciones de eliminación de los artículos 329 y 371. En este último se prohíben las cláusulas de exclusividad en la contratación de pautas publicitarias en el servicio de televisión abierta, con el fin de evitar las prácticas anticompetitivas o restrictivas de la competencia.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.