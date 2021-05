Polémica por pactos firmados entre Gobierno y Comité del Paro en Buenaventura

El Centro Democrático denuncia la creación de una parainstitucionalidad. El ministerio del Interior desautorizó el acuerdo.

Los acuerdos a los que llegaron los delegados del Gobierno Nacional en Buenaventura y el denominado Comité Distrital del Paro en esa ciudad han generado molestias en varios sectores políticos que, incluso, denuncian la creación de una parainstitucionalidad relacionada con los corredores humanitarios que se habilitaron para el paso de mercancías.

El documento, que tiene las firmas de viceministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y del viceministro del Interior, Juan Pablo Diaz Granados, se pactan varias condiciones para el tránsito de mercancías a través del denominado “corredor por la vida y por la paz”.

El gobierno autoriza al comite del paro de Btura a inspeccionar y decidir que mercancia entra y sale del puerto. ¿Otorga poderes de nueva autoridad?



Preocupa que este acto legitime las vías de hecho como forma de presión al estado



Diálogo si, pero sin ceder la institucionalidad pic.twitter.com/IMcKB3GZ18 — Gabriel Velasco Ocampo (@gabrieljvelasco) May 27, 2021

Le puede interesar: ¿Cuáles son las peticiones del Comité Nacional del Paro?

Por ejemplo, se establecen las vías en las que operará dicho corredor y se establecen unas inspecciones. De hecho, uno de los puntos más polémicos del acuerdo es el que autoriza a una delegación de 10 personas, representantes del ese Comité Distrital del Paro, para acompañar dichas inspecciones y que estos puedan hacer registro fotográfico y fílmico de los procedimientos.

Por otro lado, el punto ocho de los acuerdos señala que hay unos días y horarios establecidos para el tránsito de la mercancía por dichos corredores.

Según el senador Gabriel Velasco, vocero del Centro Democrático, se está creando una parainstitucionalidad. “Me preocupa el espíritu del documento porque, cuando uno lo revisa, se da cuenta que se otorgan unas facultades a los del paro para establecer horas de ingreso de mercancía al puerto y las vías de acceso que se pueden utilizar, qué tipo de mercancía, que son, básicamente, alimentos, elementos médicos, elementos para animales”, dice Velasco.

Y agrega: “Nosotros somos exportadores de café y azúcar y tengo entendido que eso no está contemplado. Es decir, el Comité del Paro acordó o resignó al país a no exportar. Lo que se crea es una parainstitucionalidad. Yo entiendo el diálogo, no vamos a crear una parainstitucionalidad a punta de bloqueos. Esa es mi preocupación de fondo”.

Lea también: Las dos denuncias por violencia sexual en Popayán

Una cosa es resolver los problemas sociales de Buenaventura;



Otra muy distinta, inaceptable, es que el Comité de Paro mantenga los bloqueos, pretenda sustituir la autoridad y regule qué sale y qué no sale, cuántos camiones y qué días! — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 28, 2021

Sobre el asunto también escribió el expresidente Álvaro Uribe, líder del partido de gobierno: “Una cosa es resolver los problemas sociales de Buenaventura; otra muy distinta, inaceptable, es que el Comité de Paro mantenga los bloqueos, pretenda sustituir la autoridad y regule qué sale y qué no sale, cuántos camiones y qué días”.

Al respecto también se pronunció el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. “Con razón muchos se resisten a creer en la veracidad del acuerdo firmado con el Comité del Paro de Buenaventura. Confirmo este exabrupto fue suscrito en representación del Gobierno por el doctor Juan Camilo Restrepo y el doctor Díaz Granados, dos descriteriados actuando en representación del Gobierno”, escribió Vargas Lleras en su cuenta de Twitter.

Con razón muchos se resisten a creer en la veracidad del acuerdo firmado con el Comité del Paro de Buenaventura.Confirmo este exabrupto fue suscrito en representación del Gob por el Dr.Juan Camilo Restrepo y el Dr. Díaz Granados.2 descriteriados actuando en representación del Gob — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) May 28, 2021

En respuesta a estos reclamos, el ministro del Interior, Daniel Palacio, desautorizó lo firmado por sus representantes en Buenaventura. “”Ninguna de las funciones de la fuerza pública es usurpada. Una cosa es la intención y otra lo que está escrito y, en ese sentido, lo que tiene que quedar claro es que nadie podrá hacer inspección además de la fuerza pública”, comentó el funcionario este viernes en Blu Radio.

Palacio mostró su desacuerdo con lo acordado en esa ciudad, señalado que no se podía pretender que los miembros del Comité del paro “decidan qué puede o qué no puede entrar”.

“No estamos de acuerdo con que se entienda que existe una capacidad del Comité del Paro de inspeccionar carga. Con lo que sí estamos de acuerdo es con que sea la Policía la que inspección (…) Si se entiende así en la redacción (que el Comité del Paro haga la inspección), eso no está autorizado”, subrayó Palacios a la misma emisora.