Políticos piden al ELN que demuestre su voluntad de paz por fuera de la mesa

Derecha: los senadores y miembros de la mesa de diálogo con el ELN, María José Pizarro e Iván Cepeda (Pacto Histórico). Izquierda: senador y ponente de la ley de desmantelamiento, Ariel Ávila (Alianza Verde). Foto: Archivo Particular

Durante la madrugada de este miércoles, 29 de marzo, fueron asesinados nueve soldados del Ejército Nacional en la región del Catatumbo; murieron luego de que fueran atacados con explosivos por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) mientras protegían la infraestructura energética de Norte de Santander.

Luego de que el presidente Gustavo Petro confirmara el deceso de los soldados, varios políticos han manifestado que es necesario que el gobierno evalúe las condiciones del proceso de paz con el ELN, así como que exijan un cese al fuego y de hostilidades “inmediato”.

Petro ya anunció que se reunirá el lunes, 3 de marzo, con la delegación del Gobierno y con los países garantes para revisar los hechos ocurridos. Por su parte, el jefe negociador, Otty Patiño, aseguró que pedirán que hacer prioritaria “la exigencia del cese al fuego y de hostilidades como condición necesaria para adelantar la participación de la sociedad civil en este proceso” de paz, dijo Patiño.

Eso mismo es lo que ya han manifestado varios congresistas, incluyendo algunos del partido de Gobierno, Pacto Histórico, y los que hacen parte de la mesa de diálogo con el ELN. Por otro lado, hay quienes han sido más determinantes -especialmente la oposición- que ha pedido al Gobierno que se levanté de la mesa. Sin embargo, desde la Casa de Nariño ya dijeron que la evaluación de lo ocurrido no implica un congelamiento de los diálogos ni que se levante la mesa.

Así pues, el senador y miembro de la mesa de diálogos con el ELN, Iván Cepeda (Pacto Histórico), dijo que “ni con atentados, con explosivos contra soldados, ni con voladura de oleoductos perpetrados por el ELN, avanzaremos a la paz. Por el contrario nos sumiremos más en el precipicio de la violencia. Mi total condena a estos hechos y mis condolencias a los familiares de los soldados”.

Mientras tanto, la senadora María José Pizarro (Pacto Histórico) y quien también hace parte de la mesa, señaló que “se tendrán que tomar decisiones en relación con el tercer ciclo que se iniciaba en mayo (...) poder dar la discusión interna y rechazar de la manera más contundente la situación que se presentó. Las acciones de paz tienen que darse en la mesa y fuera de la mesa. Es hora de exigir un comportamiento acorde a lo que se ha venido discutiendo”, aseguró

“Ayer en la noche le pedí al ELN en plenaria que diera hechos concretos de paz y no solo anuncios, ¿y hoy salen a masacrar a 9 jóvenes militares? Canallas. Bien hace el presidente Gustavo Petro convocando a la delegación de paz. Que no violenten más el proceso”, dijo el senador Wilson Arias, también del Pacto Histórico.

Desde a oposición, la senador Paola Holguín (Centro Democrático) señaló que les “preocupa que el Gobierno siga en una negociación sin exigir el cese unilateral de toda actividad criminal. En Colombia siguen asesinando, volando oleoductos y desplazando a las comunidades. No puede establecerse confianza en un proceso de ‘paz total’ si el Gobierno no ejerce la autoridad para proteger la vida de los colombianos”.

“Amanecimos sumamente tristes: nueve asesinatos y nueve heridos”, dijo la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), quien se preguntó si “¿esa es la voluntad de paz del ELN?, ¿esa es la manera como responden a las generosas ofertas que les ha dado el Gobierno? (...) Eso exige replantear algunas política que van mal”.

Mientras tanto, desde el partido Alianza Verde, la representante Katherine Miranda dijo que “para que haya paz, se necesita voluntad de ambas partes. Hoy no existe” y pidió “replantear el papel del Gobierno en la mesa de diálogo”.

“El lunes en la noche se conoció el atentado que sufrió el oleoducto caño limón por parte del ELN. Hoy despertamos con la triste noticia de que este grupo que recibió estatus político por parte del Gobierno ha asesinado a nueve de nuestro militares y tiene sitiados a más de dos mil trabajadores en Arauca. Mientras tanto el Gobierno sigue sentado en una mesa con este grupo, que mientras habla de paz está haciendo la guerra”, señaló el senador Jota Pe Hernández (Alianza Verde).

Finalmente, desde una postura política, pero a la vez académica, se paró el senador Ariel Ávila, quien fue ponente de la ley de “paz total” y ahora, de la ley de sometimiento que se tramita en el Congreso: “Es un ataque demencial. La sociedad colombiana, después del Acuerdo de Paz de 2016, se acostumbró a la paz y esto de negociar en medio del conflicto no lo entiende nadie y acaba la legitimidad del proceso y de cualquier modelo de ‘paz total’” argumento.

El acto demencial del ELN pone en jaque el proceso de negociación y la legitimidad de la Paz.

Negociar en medio del conflicto ya no es una opción

¿Qué hacer?

Igualmente agregó que “el proceso entra en crisis, esto significa que se tienen que acelerar los protocolos para el cese bilateral al fuego y que se firmen y se creen los mecanismo de verificación. La lógica de que se negocie en medio del conflicto no tiene sustentabilidad, al menos para el ELN. Lo países garantes tienen que acelerar ese cese”, dijo.

Otro que ofreció su punto de vista, pero que no es congresista, fue el director de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), León Valencia, quien dijo que las acciones del ELN fueron muy “inconvenientes (...) A la opinión pública eso no le gusta y le resta mucha confianza a este proceso de negoción. Mientras no haya un cese bilateral convenido no puede descuidarse el territorio, porque el ELN no está en una actitud de desescalar el conflicto sino de mantener la violencia”, aseguró.

