Por falta de quórum aplazan votación del proyecto que crea el minigualdad

El Ministerio de la Igualdad aún no se vota en primer debate, a pesar de que las comisiones primeras de Senado y Cámara sesionaron en conjunto para sacarlo adelante.

La votación en primer debate del proyecto que crearía el Ministerio de la Igualdad quedó aplazada. La sesión duró un poco más de tres horas, convocó tanto a senadores como a representantes para darle celeridad, que era la intención del Gobierno al ponerle mensaje de urgencia a la iniciativa. No obstante, el debate quedó enfrascado en varias peleas entre la oposición y los oficialistas, y quedó aplazado para la próxima semana. ¿Por qué se desbarató el quórum?

Los argumentos

Mientras se discutía la Reforma Política el miércoles en la noche, algunos congresistas se enteraron que los habían citado para acudir al Congreso el jueves temprano. La cita era a primera hora, a las 8:00 de la mañana, para que las comisiones primeras de Senado y Cámara estudiaran, en primer debate, el proyecto que busca crear el Ministerio de la Igualdad, una promesa de campaña del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Otros desde la tarde ya sabían del compromiso.

Fabio Amín, presidente de la Comisión Primera de Senado, inició la sesión sobre la hora planeada, pero fue solo hacia las 9:30 de la mañana que empezó formalmente el espacio pues aún faltaba que algunos legisladores llegaran y se cumpliera la cantidad suficiente de personas en el recinto para discutir y posteriormente votar la iniciativa.

Lo primero a revisar eran las dos ponencias negativas que reposaban en la sala y que solicitaban el archivo de la propuesta legislativa por considerarla innecesaria. La senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático), y el representante Miguel Polo Polo (curul especial afro), fueron los autores de estas peticiones.

“La igualdad como la plantean acá hace parte de las doctrinas colectivistas. Trae a colación toda clase de excusas: deuda histórica, diferencias raciales, el patriarcado. Todo les sirve de pretrexto para crear instituciones burocráticas, ideologizadas, con el supuesto de que nos van a resolver los problemas. El Estado hace mucho tiempo perdió su capacidad de resolver las necesidades de la gente. Quieren enfrentar a todo el mundo. Yo no me siento menos por ser mujer, por mi color, por ser heterosexual. No le voy a conceder nada al marxismo cultural que nos quieren imponer”, fue uno de los argumentos centrales de la senadora Cabal.

A sus ojos, este sería el ministerio de la “duplicidad”: “El Estado colombiano ya tiene suficientes instituciones encaminadas a buscar la equidad. Por eso este proyecto representa duplicidad con la Consejería de la Mujer , con el Departamento de Prosperidad Social (DPS), que existe para atender derechos básicos fundamentales y que es otro repartidor de subsidios. Genera duplicidad también con la consejería de la Discapacidad, con la Consejería para la Niñez, con la consejería de la Juventud”.

Ideas que respaldó Miguel Polo Polo bajo el argumento de que la creación de esta cartera iba a impactar negativamente la capacidad fiscal del Estado bastante golpeado ya con la alta inflación que aqueja a los colombianos. “Soy negro, soy raizal, palenquero, afrocolombiano, y soy de los que cree que acá las cosas no se van a solucionar dando privilegios. Esto se soluciona cuando empecemos a dar igualdad ante la ley. Mis ancestros no lucharon su libertad para q los trataran mejor q los blancos, sino para ser iguales”, opinó el representante.

El senador Alexander López (Polo) contrarió estas posturas. Como coordinador ponente del proyecto está encargado de defender ante el resto la necesidad de que el Ministerio de la Igualdad exista. “Este proyecto busca devolverle a los colombianos lo que nunca ha existido en Colombia: la igualdad de derechos. Nos aferramos en la Constitución política para garantizar la equidad social. De eso se trata. Cualquier planteamiento en términos de que acá se quiere implantar un modelo comunista, es equívoco. No tienen la capacidad de ver la tragedia nacional, sino que traen ejemplos de España, como si viviéramos allí. Pero vivimos en Colombia. Se trata de sacar a Colombia de la tragedia en la que vive”, argumentó.

La representante Luz Marina Múnera (Pacto Histórico) coordinadora en la Cámara fue su dupla en el estrado y respondió ante las dudas que expusieron Cabal y Polo Polo. “No vamos a crear duplicidad de funciones: la idea es acabar esa duplicidad porque en términos de eficiencia y eficacia no ha servido”, señaló.

¿Debía hundirse la iniciativa como propuso la senadora Cabal? Ambas comisiones rechazaron esa posibilidad. Votaron negativamente la petición de archivo, así: por parte de la Comisión Primera de Cámara 20 votaron por no archivar el proyecto y dos por sí hacerlo. Por parte del Senado hubo unanimidad pues de los 11 asistentes, todos votaron por el no.

Las peleas

Los congresistas permanecieron un poco más de tres horas debatiendo. Sin embargo, no fue posible pasar de la votación del archivo y de la mera presentación de las proposiciones del articulado. La argumentación se enfrascó en peleas, primero entre la oposición y los congresistas pro gobierno por ideas generales sobre el proyecto, y luego los roces se volvieron personales.

El senador Alexander López afirmó que el cerebro de los opositores era no solo retrógrado sino también “mafioso”, lo que llevó a que Cabal respondiera que su familia ha promovido la generación de empleos a través de la empresa privada. De igual forma el representante José Jaime Uscátegui, también del Centro Democrático, pidió una moción de orden por dicho insulto, pero le fue negada.

Luego, el representante Miguel Polo Polo y la senadora María José Pizarro cazaron una discusión sin resolución pues este nombró de manera despectiva el apellido de la familia de la congresista. A su vez, Pizarro solicitó respeto por la vicepresidenta Francia Márquez pues la senadora Cabal la llamó emperatriz que quería un “cheque en blanco por medio del minigualdad para dar subsidios”, supuestamente.

