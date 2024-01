Oposición pide respuestas por $500 millones que campaña Petro no habría reportado

Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, fue el gerente de campaña de Gustavo Petro. Sectores de la oposición piden su renuncia. Foto: Twitter Gustavo Petro

Siguen generando polémica los hallazgos de la Fiscalía en las oficinas de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). En medio de la investigación por la presunta financiación ilegal de la campaña “Petro-Presidente 2022-2026″, el ente acusador encontró documentos que comprobarían el ingreso de $500 millones a la campaña producto de una donación que la Federación le hizo a Colombia Humana.

En el fondo de la discusión está la posible violación al tope de gastos de esta contienda, ya que, según los informes entregados al CNE, la campaña estuvo a solo $151 millones de superar el tope de gastos en primera vuelta y a $147 del de la segunda. Esta nueva información se convierte en una nueva arista para las investigaciones que adelantan el CNE, la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

Entre tanto, en el Congreso, voces de la oposición cuestionaron la aparente donación y señalaron que no haberla reportado puede configurar varios delitos. “Ante hallazgos como el del aporte de Fecode por $500 millones de pesos, la Constitución es clara y contundente: ´la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo´”, citó la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.

Ante hallazgos como el del aporte de Fecode por $500 millones de pesos, la Constitución es clara y contundente.



“(…) la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo”. pic.twitter.com/ldj1D5yG1g — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) January 29, 2024

Para ella, uno de los documentos entregados en la diligencia, revelado por El Tiempo este fin de semana, comprueba que los $500 millones, inicialmente entregados a Colombia Humana, fueron girados a la campaña, pero no presentados en las cuentas oficiales que maneja el CNE. “Deja en evidencia que aquí no hay ‘golpe blando’, persecución o acusaciones sin fundamento sobre Petro”, agregó la senadora.

También desde el Centro Democrático, el representante Juan Espinal aseguró que la noticia salpica a Ricardo Roa, quien fue el gerente de la campaña y actualmente preside Ecopetrol. “Con el acta de Fecode donde queda claro que se donarían recursos a la campaña de Petro que no fueron reportados, se le debe exigir la renuncia de inmediato el señor Roa. No se puede poner en riesgo la credibilidad de la institución”, aseguró.

Con el acta de @fecode donde queda claro que se donarían recuersos a la campaña de @petrogustavo que no fueron reportados, se le debe exigir la renuncia de inmediato el señor Roa Presidente de @ECOPETROL_SA no se puede poner en riesgo la credibilidad de la institución.



Responda… pic.twitter.com/mzhwE8J6Uj — Juan Espinal (@Juan_EspinalR) January 27, 2024

Aunque el presidente no se ha pronunciado al respecto, desde Colombia Humana habló Eduardo Noriega, quien negó el giro a la campaña. “Desconozco los documentos que indiquen que esos dineros fueron a parar a la campaña. No creo que existan esos documentos. No es cierto, esos documentos no existen porque eso no ocurrió”, dijo en entrevista con El Tiempo.

Según Noriega, los dineros se usaron en el proceso de escrutinio, pero no en el pago de testigos electorales, sino en los pagos a la empresa que vigiló el proceso para la recuperación de votos. Por ahora, lo cierto es que el caso de la campaña Petro se reactivó y podría generar resultados importantes en los próximos meses.

