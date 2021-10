“¿Por qué escoger un candidato a puerta cerrada?”: Cárdenas sobre Barguil

El exministro Mauricio Cárdenas rechazó la decisión de la bancada del Partido Conservador de ungir al senador David Barguil como su precandidato presidencial. Cárdenas hace parte que, en principio, se componía de siete opciones azules para correr la carrera presidencial.

Sin embargo, esa se reconfiguró hace cuatro días, cuando el senador Efraín Cepeda declinó su aspiración para respaldar a Barguil, uno de los congresistas más jóvenes de la bancada conservadora. Cepeda no fue el único. De hecho, toda la bancada decidió apoyar la candidatura del cordobés.

A ojos de Cárdenas, la determinación es equivocada y espera que los conservadores se retracten. ¿Por qué? Para él, esta careció de talante democrático y obedece a una búsqueda del “poder burocrático”, pues otros precandidatos conservadores, como él, tienen mayor experiencia que el joven Barguil.

“El país está perplejo ante la decisión del Partido Conservador. ¿Por qué escoger a puerta cerrada a un candidato, cuando hay buenas opciones que muestran experiencia, conocimiento, que dan la talla. ¿Por qué impedir que haya debate?”, dijo, cuestionando el porqué la bancada no aceptó el sistema de encuestas que él propuso para escoger al candidato único que irá a las elecciones de 2022.

“Me da la impresión que el partido está muy aferrado y cómodo con sus cuotas de poder burocrático y no quiere impulsar el cambio. No quiere tener la más mínima capacidad de crítica, y el país en este momento necesita fórmulas nuevas, necesita construir sobre lo construido, pero también reformar, corregir. Ese es el Partido Conservador que necesitamos en el futuro”, señaló. En ese sentido, comentó que espera que la colectividad “rectifique” ese anuncio hecho por los congresistas.

Si no sucede así, seguirá insistiendo en su propuesta de país. “Seguiremos promoviendo nuestras tesis en todos los escenarios porque el país necesita precisamente esa experiencia y ese conocimiento, que den seguridad. No a los dedazos, a la puerta cerrada, que tienen sabor burocrático y no una misión de gobernar y transformar a Colombia”, afirmó.

Días antes, este diario conoció que el apoyo de Barguil se habría concretado después de que el senador cordobés se reuniera con varios sectores de la bancada. Mientras la candidatura de David Barguil coge fuerza, y Cárdenas reitera que seguirá con la suya por su lado, los otros precandidatos son: Juan Carlos Echeverry (quien todavía va por firmas), Gustavo Rincón, Jorge Ospina Sardi, y Ubeimar Delgado.