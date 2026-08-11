Gobierno inicia campaña para recibir donaciones por terremoto: la encabeza primera dama

Primera dama, Ana Lucía Pineda, lidera campaña de solidaridad. Foto: Archivo particular

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Desde el gobierno de Abelardo de la Espriella, emprendieron una campaña de solidaridad para recibir donaciones e insumos para los afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que afectó al Suroccidente y el Eje Cafetero. Las encargadas de liderar esta iniciativa son la primera dama, Ana Lucía Pineda, y la segunda dama, Tatiana Céspedes.

El vicepresidente José Manuel Restrepo hizo el anuncio desde su cuenta en redes sociales, donde compartió las tres cuentas oficiales habilitadas para realizar sus donaciones. “Cada aporte, sin importar su tamaño, puede convertirse en alimento, agua, abrigo y esperanza para quienes hoy más lo necesitan. Porque cuando enfrentamos momentos difíciles, demostramos quiénes somos: un país que se une, que es solidario y que nunca abandona a los suyos”, agregó el funcionario.

La iniciativa tiene puntos de acopio en Bogotá D.C., Quibdó (Chocó), Sincelejo (Sucre), Acacias (Meta), Florencia (Caquetá), Pasto (Nariño), Ibagué (Toliima), Cali y Yumbo (Valle del Cauca), además de Chía y Cáqueza (Cundinamarca).

El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, mencionó que su papel junto al de la primera dama, Ana Lucia Pineda, será coordinar las ayudas bridadas por los empresarios para la tragedia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que afectó varias regiones del país.

“Hacemos un llamado a empresarios, gremios y organizaciones del sector privado a sumarse a esta iniciativa. Para que todas las ayudas lleguen esta semana a todos los departamentos afectados por esta tragedia. Es momento de unir esfuerzos y demostrar, con hechos, que ante la adversidad Colombia responde unida”, aseveró Gómez Amín desde sus redes sociales.

El pasado lunes 10 de agosto, la primera dama, Ana Lucía Pineda, la esposa del vicepresidente, Tatiana Céspedes, y la gerente de regiones, Valerie Lafaurie, estuvieron junto al ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, desde Pereira coordinando las ayudas en esa región del país.

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