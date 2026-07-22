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Se agitó el debate por la posesión de Abelardo de la Espriella: así se movieron las bancadas

La coalición del gobierno entrante logró un espaldarazo del Senado para llevar la toma de juramento presidencial al departamento del Cauca, pero aún hay dudas sobre si será en una guarnición militar. Además, falta la votación de la Cámara de Representantes.

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Redacción Política
23 de julio de 2026 - 02:24 a. m.
Abelardo de la Espriella se llevó su primera victoria en el Senado este miércoles.
Abelardo de la Espriella se llevó su primera victoria en el Senado este miércoles.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El recinto del Senado fue la arena en la que el nuevo bloque de gobierno y la nueva oposición encararon su primera batalla de la legislatura 2026-2030. Lejos de ser un tema de fondo relacionado con reformas o proyectos de ley, el eje del debate fue la posesión del jefe de Estado electo, Abelardo de la Espriella. La apuesta del ganador de las elecciones es romper el protocolo y llevar el acto a una guarnición militar en Cauca. Para este fin, su coalición naciente desplegó una estrategia para obtener la luz verde del Congreso, pero sus...

Por Redacción Política

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Francisco(28018)Hace 5 minutos
Solo votaron 87, ¿y los otros 15 qué?
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