Se agitó el debate por la posesión de Abelardo de la Espriella: así se movieron las bancadas

Abelardo de la Espriella se llevó su primera victoria en el Senado este miércoles. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El recinto del Senado fue la arena en la que el nuevo bloque de gobierno y la nueva oposición encararon su primera batalla de la legislatura 2026-2030. Lejos de ser un tema de fondo relacionado con reformas o proyectos de ley, el eje del debate fue la posesión del jefe de Estado electo, Abelardo de la Espriella. La apuesta del ganador de las elecciones es romper el protocolo y llevar el acto a una guarnición militar en Cauca. Para este fin, su coalición naciente desplegó una estrategia para obtener la luz verde del Congreso, pero sus...