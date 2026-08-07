Análisis del discurso de De la Espriella: tributaria, salud y fracking, temas clave

AME7084. CALI (COLOMBIA), 07/08/2026.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante su primer discurso como mandatario, donde manifestó que el país necesita una "regeneración económica que fortalezca la iniciativa privada, la inversión, la confianza y el empleo digno", este viernes en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr

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