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Análisis del discurso de De la Espriella: tributaria, salud y fracking, temas clave

Siga en vivo la posesión de Abelardo de la Espriella hoy 7 de agosto en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. Conozca el análisis del discurso, las claves del acto y las reacciones en tiempo real.

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El Espectador
07 de agosto de 2026 - 11:50 p. m.
AME7084. CALI (COLOMBIA), 07/08/2026.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante su primer discurso como mandatario, donde manifestó que el país necesita una "regeneración económica que fortalezca la iniciativa privada, la inversión, la confianza y el empleo digno", este viernes en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr
AME7084. CALI (COLOMBIA), 07/08/2026.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante su primer discurso como mandatario, donde manifestó que el país necesita una "regeneración económica que fortalezca la iniciativa privada, la inversión, la confianza y el empleo digno", este viernes en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr
Foto: EFE - Ernesto Guzmán Jr
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