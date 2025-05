Presentan queja disciplinaria contra Sarabia por sus declaraciones sobre Benedetti

Ministro del Interior, Armando Benedetti, y canciller Laura Sarabia. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ante la Procuraduría General fue presentada una queja disciplinaria contra la canciller Laura Sarabia por presuntamente hacer uso indebido de las instalaciones físicas del Ministerio de Relaciones Exteriores y los recursos materiales y tecnológicos de la entidad al referirse al caso que se adelanta en Fiscalía contra el ministro del Interior, Armando Benedetti. Piden que se le abra investigación y se le practiquen pruebas para determinar si incurrió o no en falta gravísima a título de dolo.

Lea: Estos son los votos con los que cuenta el Gobierno para aprobar su consulta en Senado.

El recurso fue presentado este viernes 2 de mayo por la abogada Inés Elena Camargo, quien pide a la entidad del procurador Gregorio Eljach que sea admitida la queja, se ordene la apertura de investigación disciplinaria y sean aplicadas pruebas.

Según el documento, la canciller Sarabia habría usado el atril, el escenario, y los recursos del Ministerio para emitir declaraciones personales “y ajeno a la función pública que actualmente desempeña, en el marco de una rueda de prensa oficial convocada, constituyendo un claro abuso de poder y desvío de recursos públicos para fines privados”.

Y aunque no especifica fechas, el caso al que hace referencia la abogada es al del pasado 30 de abril, cuando la ministra citó a rueda de prensa para hacer un balance de su agenda en el aniversario de la Alianza del Pacífico. A pesar de que sí se abordó el tema, Sarabia también se refirió a su pelea judicial con el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Lea también: Quintero, Corcho, Bolívar y otros precandidatos que estuvieron en las marchas.

“La defensa del buen nombre no es un acto de vanidad, es un acto de justicia. Y a propósito que vengo de Roma y del funeral del papa Francisco, él decía que no podíamos callar cuando se trata de defender lo que es justo. La asistencia a la diligencia en la Fiscalía va en coherencia a denuncias del 2023, va en coherencia a que siempre he dado cuentas de lo que es de mi conocimiento y competencia, y no dejaré de hacerlo”, indicó Sarabia ese miércoles.

Igualmente, varios de sus funcionarios se vieron, durante la rueda de prensa, cargando siete carpetas que serían entregadas a la Fiscalía General y que llevaban el título “Caso penal contra Armando Benedetti, violencia contra la mujer y otros delitos”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.