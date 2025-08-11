No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Política
Palacio ha invertido $12.000 millones para frenar cerca de 500 millones de ciberataques

La Casa de Nariño ha reportado más 488 millones de ciberataques que han puesto en riesgo servicios e información valiosa en los últimos tres años. El presidente Gustavo Petro ya designó un equipo para atender la contingencia e incluso está presionando por la creación de una nueva entidad que se dedique exclusivamente a estos temas en el nivel central.

Redacción Política
11 de agosto de 2025 - 11:05 a. m.
El presidente Gustavo Petro y Saúl Kattan, consejero de transformación digital.
Foto: Archivo Particular

En los pasillos de la Casa de Nariño no ha pasado inadvertido el acelerado incremento que en los últimos años ha tenido el gasto para contratar sistemas y plataformas que blinden los datos digitales de la Presidencia. Mientras en 2022 la entidad tuvo que invertir $2.356 millones y en 2023 cerca de $2.900 millones para ese fin, en 2024 el monto se elevó a más de $7.300 millones. Y en lo que va de este año ya se han hecho contratos por unos $240 millones y se gestiona la renovación de varios softwares, según información a la que accedió El...

Por Redacción Política

Temas recomendados:

Gobierno Petro

Presidencia

Ciberseguridad

Ciberataques

Agencia Nacional de Seguridad Digital

Casa de Nariño

Saúl Kattan

René Guarín

Ataques cibernéticos

Agencia de ciberseguridad

Contratos

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

