Palacio ha invertido $12.000 millones para frenar cerca de 500 millones de ciberataques

El presidente Gustavo Petro y Saúl Kattan, consejero de transformación digital. Foto: Archivo Particular

En los pasillos de la Casa de Nariño no ha pasado inadvertido el acelerado incremento que en los últimos años ha tenido el gasto para contratar sistemas y plataformas que blinden los datos digitales de la Presidencia. Mientras en 2022 la entidad tuvo que invertir $2.356 millones y en 2023 cerca de $2.900 millones para ese fin, en 2024 el monto se elevó a más de $7.300 millones. Y en lo que va de este año ya se han hecho contratos por unos $240 millones y se gestiona la renovación de varios softwares, según información a la que accedió El...