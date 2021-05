Presidente de la Cámara descarta que haya casos de Covid-19 en congresistas

El representante Carlos Cuenca, de Cambio Radical, señaló que algunos se han sometido a pruebas de manera preventiva y se deberán aislar durante 36 horas, pero no hay casos confirmados.

Luego de que corriera el rumor de que policías vinculados a la seguridad del Congreso dieran positivo para Covid-19, lo que fue desmentido por la Policía Nacional, este viernes también hizo juego la información de que los congresistas Inti Asprilla, José Luis Correa y María José Pizarro, quienes ha asistido al Capitolio en desarrollo de las sesiones semipresenciales de la Cámara de Representantes, también tenía la enfermedad.

Esa información fue descartada de tajo por el presidente de la corporación, Carlos Cuenca, al explicar que lo que ha pasado en el Capitolio es que tanto congresistas como personal administrativo y de Policía se han sometido a pruebas de Covid-19 de manera preventiva, al considerar que no ha habido claridad en el caso de los policías.

“María José Pizarro ofreció unos servicios de la Secretaría de Salud del Distrito, que están aquí desde las 10 de la mañana para que las personas que están haciendo presencia en el Salón Elíptico se hagan la prueba”, señaló Cuenca, y agregó que una vez hecho el procedimiento cada persona se debe aislar por 36 horas.

“En ese momento se han hecho la prueba Katherine Miranda, José Luis Correa, Inti Asprilla, María José Pizarro, Juan Carlos Losada y Jorge Eliécer Tamayo, por lo que tendrán que retirarse del recinto y la presidencia los excusa”, dijo el presidente de la Cámara, antes de concluir que, una vez terminada la sesión plenaria remota de este viernes tanto la representante Catalina Ortiz como él se realizarán también la prueba. “Eso no quiere decir que tengamos síntomas”.

Al respecto, el representante Inti Asprilla señaló: “Todo sabemos que hubo una noticia sobre unos posibles contagios por parte del personal de Policía que está asignado a la Cámara. Finalmente, no hubo claridad por parte de la Policía y se tomó una decisión responsable de hacer pruebas de Covid-19 a todos los que hemos venido asistiendo, mesa directiva, secretaría, personal de servicio. No hay razón para alarmarse, no tengo síntomas de Covid-19. Hay que esperar la prueba”.

Sobre los supuestos policías contagiados

La noche del pasado miércoles, Semana informó que un total de 14 policías asignados a la seguridad en el Congreso de la República habían sido aislado ante un posible contagio del nuevo coronavirus,

La versión que publicada señalaba que los uniformados habrían asistido a una fiesta en la casa de una funcionaria de la institución, en el norte de Bogotá, el pasado 15 de mayo, cuando estaban por fuera del servicio, y que varias semanas después de ese encuentro, realizado en medio de la cuarentena obligatoria, tres de los policías habían presentado síntomas del Covid-19, por lo que fueron enviados a aislamiento preventivo el pasado lunes.

Ni los presidentes del Senado o la Cámara ni los secretarios de dichas corporaciones confirmaron la información. Tres audios conocidos por este medio aseguran, por el contrario, que no hay ningún caso de Covid-19 entre los uniformados asignados a la Cámara de Representantes y el Senado y que todo se trata de un aislamiento preventivo que se realiza cada 14 días y que se atiende la circular 007, emitida por la Policía Nacional, en la que se adopta esa medida.

El encargado de la seguridad del Capitolio, coronel Vianney Rodríguez, también negó que hubiese casos en el Congreso. El jueves, la Este jueves, la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía informó que no hay casos del nuevo coronavirus en este cuerpo de custodia.

“A la fecha no existen reportes de contagio por COVID-19 en el personal adscrito al Grupo de Protección Congreso de la República”, se lee en el comunicado que emitió esta dependencia de la Policía. A renglón seguido, la institución aseguró que “un porcentaje del personal adscrito al Grupo de Protección Congreso de la República se encuentra cumpliendo la circular 007 del 06 de abril de 2020, que se refiere al ‘Aislamiento preventivo en reserva estratégica para el personal uniformado de la Policía Nacional’”.