Ruptura entre cúpula de La U y presidente de la Cámara escaló a estrados judiciales

La disputa entre los directivos de la U, Clara Luz Roldán y Alexánder Vega, y el representante Julián López llegó a la Procuraduría y al Consejo Nacional Electoral. Foto: Jonathan Bejarano

El presidente de la Cámara, Julián López, empezó la campaña para su reelección como representante por el Valle con una imagen atípica en el Congreso: amarrado a la silla de su curul en el Capitolio y con un trapo rojo que tapaba su boca tras una serie de castigos que el partido de La U interpuso en su contra. Los hechos fueron el culmen de una disputa entre uno de los legisladores que más respaldo tiene del gobierno de Gustavo Petro, y las directivas de una colectividad que está dividida entre mantener su respaldo a la Casa de Nariño o dar el...