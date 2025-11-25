Logo El Espectador
Ruptura entre cúpula de La U y presidente de la Cámara escaló a estrados judiciales

Julián López quiso montar una “disidencia” política dentro de la colectividad, por lo que el comité de ética lo castigó. Los codirectores, Clara Luz Roldán y Alexander Vega,esperan notificación de la Procuraduría.

Johan Sebastián Pérez Pinilla
25 de noviembre de 2025 - 11:05 a. m.
La disputa entre los directivos de la U, Clara Luz Roldán y Alexánder Vega, y el representante Julián López llegó a la Procuraduría y al Consejo Nacional Electoral.
Foto: Jonathan Bejarano

El presidente de la Cámara, Julián López, empezó la campaña para su reelección como representante por el Valle con una imagen atípica en el Congreso: amarrado a la silla de su curul en el Capitolio y con un trapo rojo que tapaba su boca tras una serie de castigos que el partido de La U interpuso en su contra. Los hechos fueron el culmen de una disputa entre uno de los legisladores que más respaldo tiene del gobierno de Gustavo Petro, y las directivas de una colectividad que está dividida entre mantener su respaldo a la Casa de Nariño o dar el...

Johan Sebastián Pérez Pinilla

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
William Velasco velez(16260)Hace 58 minutos
ESTE POLITIQUERO VENDIDO AL NEFASTO GOBIERNO DEL CAMBIO...........Cuanta mermelada le han dado.
