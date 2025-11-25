Ruptura entre cúpula de La U y presidente de la Cámara escaló a estrados judiciales

La disputa entre los directivos de la U, Clara Luz Roldán y Alexánder Vega, y el representante Julián López llegó a la Procuraduría y al Consejo Nacional Electoral.
Foto: Jonathan Bejarano
El presidente de la Cámara, Julián López, empezó la campaña para su reelección como representante por el Valle con una imagen atípica en el Congreso: amarrado a la silla de su curul en el Capitolio y con un trapo rojo que tapaba su boca tras una serie de castigos que el partido de La U interpuso en su contra. Los hechos fueron el culmen de una disputa entre uno de los legisladores que más respaldo tiene del gobierno de Gustavo Petro, y las directivas de una colectividad que está dividida entre mantener su respaldo a la Casa de Nariño o dar el...
Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
