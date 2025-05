Presidente de la Cámara respondió por aplazamiento de sesiones hasta la próxima semana

Plenaria de la Cámara de Representantes. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde), reaccionó a los comentarios contra la decisión de la corporación de no trabajar este miércoles y regresar hasta la próxima semana, el martes 3 de junio. En redes sociales, varios usuarios cuestionaron la medida e incluso la calificaron como unas “vacaciones” que, además, coincidirían con el paro nacional impulsado por el Gobierno para este miércoles y jueves.

De acuerdo con Salamanca, el señalamiento no tiene sustento, pues se trató de un acuerdo con las bancadas luego de sesionar lunes y martes. “La decisión de la mesa directiva, no solo mía, fue NO sesionar mañana atendiendo las opiniones de los voceros de los partidos, sesionamos el lunes y hoy trabajamos duro. Y no sesionamos no para irnos de vacaciones sino por solicitud mayoritaria de las bancadas. Nada tiene que ver con el paro nacional”, aseguró en sus redes sociales.

En diálogo con este diario, el representante de la Alianza Verde aseguró que la plenaria de la Cámara usualmente sesiona dos o tres días sin falta y que esta semana, si bien inicialmente se tenían previstas dos jornadas, las bancadas sugirieron aplazar la de este miércoles para trabajar en región y porque, según dijo, algunos manifestaron problemas de movilidad por la convocatoria de paro.

Otros representantes a la Cámara se sumaron al pronunciamiento y negaron estar de “vacaciones” por el aplazamiento de la jornada. “La Cámara de Representantes no ha manifestado apoyo al paro nacional ni está de vacaciones. Nuestra labor legislativa sigue su curso normal: sesionamos dos días a la semana, al igual que el Senado, para garantizar el trabajo en el territorio”, dijo el representante Juan Manuel Cortés, de la Liga Gobernantes Anticorrupción.

Según explicó Cortés, los días en los que no están participando en la sesión plenaria o en las comisiones, los representantes viajan a sus respectivas regiones para “trabajar directamente con las comunidades, escuchar sus necesidades y abordar las problemáticas locales. No estamos de vacaciones, estamos comprometidos con el país”.

La representante Luz Pastrana, de Cambio Radical, reiteró que todas las semanas sesionan dos días y luego trabajan en sus territorios. El presidente Salamanca replicó ese comentario y aseguró que la noticia debería ser que esta semana “aprobamos la reforma a la justicia y el reconocimiento a las víctimas del genocidio a la Unión Patriótica (UP)”.

