“Nadie puede poner en riesgo el derecho a elegir”: De la Espriella tras posesión de CNE

El presidente Abelardo de la Espriella lideró en Barranquilla el acto de posesión oficial de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral y lanzó dardos por los relatos de la oposición en torno a las elecciones que perdió la izquierda. Los nuevos togados vigilarán la financiación de campañas y los comicios regionales del 2027.