01 de septiembre de 2026 - 11:25 p. m.
“Nadie puede poner en riesgo el derecho a elegir”: De la Espriella tras posesión de CNE
El presidente Abelardo de la Espriella lideró en Barranquilla el acto de posesión oficial de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral y lanzó dardos por los relatos de la oposición en torno a las elecciones que perdió la izquierda. Los nuevos togados vigilarán la financiación de campañas y los comicios regionales del 2027.
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