Presidente Duque se reunirá con Joe Biden el 10 de marzo

Este 10 de marzo se llevará a cabo la primera reunión oficial entre Joe Biden e Iván Duque. Foto: Gabriel Aponte

Este miércoles se confirmó que el presidente Iván Duque tendrá un encuentro con el presidente estadounidense Joe Biden. La reunión bilateral se llevará a cabo en Estados Unidos y se celebraría el 10 de marzo. La Casa Blanca confirmó el encuentro en su página web.

La reunión entre Biden y Duque ha sido un encuentro que se ha venido aplazando durante varios meses. Supuestamente en diciembre se iba a llevar dicha reunión en Colombia, pero al final, el mandatario norteamericano habría declinado la visita. No obstante, ambos presidentes han mantenido algunas charlas telefónicas y breves encuentros en cumbres multilaterales.

Uno de los temas de la agenda internacional más importantes para este gobierno ha sido lograr tener un encuentro privado con el mandatario estadounidense. Las relaciones con la administración Biden no han sido las mejores desde que se habló a finales de 2020 de una posible injerencia colombiana en el proceso electoral estadounidense para favorecer la candidatura de Donald Trump.

Desde entonces, las relaciones entre los dos gobiernos no han pasado por su mejor momento, lo que se evidencia en que hasta hoy no se había logrado consolidar una reunión bilateral con ambos presidentes. No obstante, a cinco meses de la salida de Iván Duque de la Casa de Nariño, y en plena crisis por la guerra en Ucrania, se logró consolidar un encuentro oficial.

Además, el encuentro entre Joe Biden e Iván Duque se da a apenas tres días de que los colombianos salgan a las urnas para escoger a el nuevo Congreso, el 13 de marzo. Esta jornada electoral también servirá como primer round de la presidenciales, pues los colombianos podrán votar por alguna de las tres consultas para depurar el listado de aspirantes a suceder a Iván Duque.