Petro da detalles de supuestos atentados que se habrían planeado en su contra

El presidente Gustavo Petro dio nuevos detalles de supuestos atentados que se habrían frustrado, pero que lo tendrían como objetivo. También, criticó las explicaciones que dio la Policía Nacional sobre el hallazgo de un misil antitanque.

Luego de que Petro divulgara el hallazgo de este misil en una calle aledaña a la Casa de Nariño, la Policía Metropolitana de Bogotá dijo en un comunicado que “tras la verificación por parte del personal antiexplosivos y la judicialización del hallazgo, se determinó que estos elementos son de un solo uso y ya no son funcionales, además no contaban con munición. Asimismo, fueron verificadas las cámaras de seguridad del sector que permitieron identificar las personas que habrían abandonado estos elementos”.

“No sé el objetivo de los antitanques y las versiones policiales no me convencen. ¿qué hace la policía con armas antitanque? Pero el tema es que no es la primera vez que se demeritan las amenazas por parte de policía y prensa”, afirmó el jefe de Estado.

Luego de esto, dio detalles sobre dos supuestos atentados que se habrían planeado en su contra. El primero, con fecha del pasado 20 de julio y del que habría alertado directamente la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

“En el atentado anunciado por el embajador de EEUU para el 20 de julio, que iba a ser realizado por francotiradores profesionales, en la investigación posterior de la policía/Dipol, no se encontraron los francotiradores sino una simple banda de microtráfico con pólvora negra. Creo se acusó a un joven que nada tenía que ver”. En ese sentido, agregó que inició una investigación con sus “propios equipos”, detallando que el atentado “fracasó porque cambié el lugar de la marcha”.

“Se descubrieron las volquetas que iban a ser llenadas de explosivos, guardadas en un barrio extremo de Bosa, se llevaron a el codito, para ponerlas en la carretera a la Calera por donde pasaba. Yo denuncié públicamente el atentado, que adjudicamos a la Junta Del Narcotráfico con sede en Abu Dabhi”, aseveró.

El segundo atentado que denunció fue el de la “introducción a Colombia de dos misiles Sam16, tierra/aire, iban a ser usados en la Cop16 en mi aterrizaje. Usé técnicas de clandestinidad y entre a Cali por otros métodos”. Afirmó el presidente que uno de los misiles fue encontrado en la zona de los Paperos.

“Un misil fue ubicado en la zona conocida como la de los paperos y fue rodeado por el ejército sin ubicarlo. Quisieron recoger camionetas para llenarlas de explosivos en una vía a donde yo llegara a la COP. Estuve en una casa de seguridad, con escoltas independientes y nunca pudieron ubicar mis movimientos. Un grupo de Iván mordisco puso retén para capturar camionetas de la carretera a Popayán”, afirmó.

Finalmente, se refirió a la “junta del narcotráfico” asegurando que estaría detrás de esos planes. Aseguró que “tiene fuertes relaciones con políticos, la fiscalía y entre en la policía”.

