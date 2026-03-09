“Me acusaron de ser aliado de narcos en el momento en que más incautamos cocaína”: Petro

Intervención del Presidente Gustavo Petro ante el 69º Periodo de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro, en medio de su discurso en la plenaria de la 69ª sesión en la Comisión de Estupefacientes de las Organizaciones de las Naciones Unidas en Viena (Austria), se refirió a su inclusión en la lista Clinton, asegurando que esto ocurrió en el momento donde el país más acumulaba logros en materia de narcotráfico. En esta comisión se reúnen anualmente los 53 Estados miembros de la ONU para debatir el futuro del sistema internacional de control de drogas.

El presidente cuestionó su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), esto tras ser, en sus palabras, “el Gobierno que más ha incautado cocaína en Colombia, con 3.300 toneladas”, además de mencionar la reducción del cultivo de hoja de coca a través de la sustitución. “Me acusaron de ser aliado de narcos en el momento en que más incautamos cocaína”, agregó.

Sobre la discusión alrededor de la cocaína, habló de cómo el país avanza para enfrentar los cultivos de hoja de coca; por ello, habló de la sustitución de 42.000 hectáreas de coca sobre 260.000 que se encuentran en el territorio.

“La lucha contra la cocaína nos coloca ante una realidad. Implica equidades sociales en la base productiva, juveniles, campesinas, territoriales. En Bolivia, en Ecuador, en Colombia y en Perú. Implica capacidad de entendimiento y de escucha entre las naciones, no imposiciones. Coordinar lo mejor de las inteligencias policiales hablando de tú a tú”, aseveró el jefe de Estado en el foro.

En el 69.º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, el Presidente @petrogustavo expresó que la lucha contra la cocaína implica equidades sociales juveniles, campesinas y territoriales; implica capacidad de entendimiento y escucha entre naciones, coordinar las… pic.twitter.com/f5lt0KZBrR — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 9, 2026

Frente al fentanilo, el mandatario aseguró que este estupefaciente es la droga de la muerte. “No podría denominar el fentanilo sino como una droga de la muerte, ya no de la protesta como el cannabis, ya no del trabajo intensivo como la de la cocaína, sino de dejarse morir. [...] El fentanilo es la droga de la crisis climática. Nos falta mucho como humanidad para entender por qué se generan sustancias en unas sociedades y culturas”, agregó.

A su vez, sostuvo una reunión bilateral con John Brandolino, director ejecutivo interino de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

El Presidente @PetroGustavo sostuvo una reunión bilateral con John Brandolino, director ejecutivo interino de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), en el marco de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas.



📍 Viena, Austria 🇨🇴🇦🇹 pic.twitter.com/FeFrokBjwH — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 9, 2026

El jefe de Estado inauguró junto a la directora de sustitución de cultivos, Gloria Miranda, y la embajadora de Colombia en ese país, Marcela Tovar, el stand del Programa de Sustitución de Cultivos de hoja de coca en Viena con “Peace Chocolate”, producto del cacao proveniente de cultivos de paz en Putumayo y Nariño, fruto del compromiso de las comunidades con un futuro diferente.

Dos productores colombianos compartirán su experiencia de transición hacia economías legales, mostrando cómo iniciativas productivas como el cacao, el café, el ají y el plátano se han convertido en alternativas sostenibles tras dos décadas vinculados a los cultivos de coca.

El Presidente @PetroGustavo, junto a la directora de @SoySustitucion, @GloriaMirandaE, y la embajadora Marcela Tovar, inauguraron en Viena el stand del Programa de Sustitución de Cultivos de hoja de coca con “Peace Chocolate”, producto del cacao proveniente de cultivos de paz en… pic.twitter.com/EfgzcrHlnF — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 9, 2026

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.