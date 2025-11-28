Petro habló sobre los escándalos que sacudieron a su Gobierno en la última semana

Presidente Petro se refirió a los últimos escándalos que salpicaron su Gobierno esta semana Foto: Presidencua

El presidente Gustavo Petro se refirió en la noche de este viernes a los escándalos que durante la semana sacudieron a su Gobierno. A través de una alocución de aproximadamente 45 minutos, el mandatario do su versión sobre las presuntas infiltraciones de las narcodisidencias de alias Calarcá en el Estado, los costos derivados de la compra de aviones Gripen y la sanción que le impuso el Consejo Nacional Electoral (CNE) a su campaña de 2022 por violar en más de COP 6.000 millones los topes electorales.

Petro comenzó su intervención hablando sobre el informe del Dane en torno al desempleo. El mandatario mostró los resultados con positividad, ya que de octubre de 2024 al mismo mes de 2025, la tasa de desocupación pasó de 9,1 % a 8,2 %; y la tasa de ocupación 58,1 % a 59,7 %.

La tasa global de participación —que se refiere al interés de los ciudadanos de trabajar— subió de 63,9% a 65 %, por lo que el mandatario concluyó que “cuando más gente quiere trabajar es porque se está estimulando el trabajo”.

Posibles infiltraciones de alias Calarcá al Gobierno

Pasando a otro punto, el mandatario se refirió al escándalo sobre presuntos nexos del grupo criminal liderado por alias Calarcá con algunos funcionarios de su Gobierno.

El mandatario cuestionó la decisión de la Procuraduría de suspender al general del Ejército Juan Miguel Huertas y al jefe de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, y pidió explicaciones al respecto.

Luego de que se revelara el informe de Noticias Caracol sobre material digital —chats, correos electrónicos, fotografías, cartas y reportes internos— entre los dos funcionarios y la estructura de alias Calarcá, el Ministerio Público los suspendió por tres meses de sus cargos. Eso sí, los involucrados alegan posibles montajes y niegan irregularidades.

Ante esto, el jefe de Estado pidió que se explique la suspensión, ya que, según el presidente, el general Huertas no pertenecía a su Gobierno para las fechas en que se habrían dado las conversaciones expuestas.

“¿Por qué entonces para esos hechos, que ocurrieron el año pasado, se le asigna a nuestro Gobierno como si estuviera infiltrado?“, precisó el mandatario.

El presidente manifestó que la Procuraduría había tomado la decisión sin tener en cuenta estas temporalidades en el caso del general Huertas. Del mismo modo, manifestó sus dudas sobre la publicación de estos informes en épocas preelectorales, lo que consideró como una posible infiltración de alto nivel que estaría por descubrirse: “demorar 16 meses nos afectó operacionalmente y decirlo ahora en elecciones nos afecta políticamente”, señaló el mandatario.

Sanción del CNE a su campaña

La sanción de la campaña de Petro por el CNE fue otro de los puntos álgidos que tocaron el Gobierno en esta semana. Frente a ello, el mandatario volvió a referirse al conjuez Majer Abushihab, quien voto a favor de la multa a la campaña.

De acuerdo con el jefe Estado, el conjuez es el abogado de Federico “Fico” Gutiérrez por lo que no aceptó la decisión del CNE, aludiendo a que podría estar influenciada por la oposición.

“La decisión debe seguir el principio de un juez neutral y no de nuestra oposición”, señaló.

Aviones Gripen

El mandatario defendió la compra de los aviones, reafirmando que era la opción más económica. El jefe de Estado aseguró que, contrario a lo que se ha dicho, estas aeronaves resultaron más baratos en comparación los de origen estadounidense.

Y agregó que el proceso contractual se hizo siguiendo la normatividad vigente en Colombia y con el objetivo de fortalecer la Fuerza Pública.

En todo caso, el mandatario dice que su versión de todos estos hechos es la real, aunque son las autoridades correspondientes las que deben emitir las decisiones de fondo.

