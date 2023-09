“Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger”: presidente Petro

Gustavo Petro y su hermano, Juan Fernando Petro, quien aseguró que el presiente tiene Asperger Foto: Twitter de Juan Fernando P

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el presidente Gustavo Petro se refirió a las versiones de su hermano, Juan Francisco Petro, sobre un posible diagnóstico del síndrome de Asperger. “Hay cosas que ya no entiendo en la relación entre la prensa y mi familia. Pero esto me dejó boquiabierto. Algo pasa con mi hermano. Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger”, dijo el mandatario.

Petro explicó que es imposible haber recibido el supuesto diagnóstico cuando era niño, “por que esa enfermedad solo empezó a diagnosticarse en 1994, tenía 34 años de edad, y dejó de estar en los tratados de diagnósticos en el 2013, porque la ciencia la rechazó como una enfermedad específica”.

Hay cosas que ya no entiendo en la relación entre la prensa y mi familia. Pero esto me dejó boquiabierto. Algo pasa con mi hermano.



Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger.



Es imposible que nos hayan diagnósticado ese síndrome cuando eramos niños por que… https://t.co/vQyNHDLtY1 — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 4, 2023

El hermano del presidente, en entrevista con el programa Los Informantes, aseguró que “en la adolescencia hubo un cambio brutal tanto en él como en mí. Mi papá nos llevó al psicólogo y nos dijo que tenemos Asperger. (...) El caso de Gustavo es todavía más intenso que el mío”. Juan Fernando Petro agregó que no considera que su hermano sea inteligente, sino un genio “por la condición misma”.

En el mismo programa, Petro aseguró que la situación de Nicolás Petro, investigado por lavado de activos, afecta mucho al presidente, “aunque él hacia afuera ha mostrado ecuanimidad”. Tras el revuelo que causó la noticia, el hermano del mandatario aseguró que sus declaraciones requieren mayor contexto e hizo hincapié en que el Asperger no es una enfermedad, sino “una característica de la personalidad”.

