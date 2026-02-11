Presidente Petro no asistirá a conferencia de seguridad en Alemania por emergencia climática

Presidente Gustavo Petro en el Tolima. Foto: Archivo Particular

Este miércoles, el presidente Gustavo Petro anunció que canceló su participación en la conferencia de seguridad de Múnich (Alemania), debido a la emergencia climática que vive el país por las fuertes lluvias que ha ocasionado el frente frío en más de 22 departamentos, especialmente en Córdoba.

El anuncio lo realizó minutos antes de su intervención en un evento en Chaparral (Tolima), para oficializar la entrega de 82.000 hectáreas de tierra en el departamento del Tolima, entre las cuales se destaca la Zona de Reserva Campesina (ZRC) de Chaparral, constituida por 72.315 hectáreas.

He decidido cancelar mi participación en la Conferencia de Seguridad en Múnich - Alemania, debido a la emergencia que viven las y los colombianos en el norte del país por la situación invernal y la crisis climática.



En estos momentos seguimos atendiendo la emergencia en Córdoba… — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 11, 2026

Durante el evento, el presidente defendió su gestión en materia agraria. A estas tierras entregadas, se añade la recuperación de 619 hectáreas en los municipios de San Luis (372,5 hectáreas) y El Guamo (246,6 hectáreas), para el campesinado colombiano en el país.

También resaltó la lucha de los campesinos en Colombia, que, según dice el mandatario, enfrentan no solo la falta de tierras y crédito, sino otros problemas como el conflicto armado.

Dos de mis directores de la UNGRD, Pava y Carrillo. Muy buenos y honestos. pic.twitter.com/f399Ic71Lr — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 12, 2026

A su vez, criticó a los “vampiros que viven desde el Estado y se hacen los más ricos”, que según el mandatario busca “chuparle la sangre y los derechos a todos, y ahora vienen al pedirle votos”. Asegura que esta situación ve una intimidación a su persona y una ambientación de un posible golpe de Estado.

El presidente ha estado en los últimos días en Córdoba con todo su gabinete de ministros en la tarea de atender la emergencia por lluvias que afecta este departamento y otros en la región.

Desde allí ha tenido roces con algunos congresistas del departamento e incluso con el gobernador Erasmo Zuleta, sobre temas como el manejo de la hidroeléctrica de Urrá y el manejo de la crisis a partir de un nuevo decreto de emergencia económica.

