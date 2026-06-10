Presidente Gustavo Petro solicitó investigar a representante que pidió suspenderlo del cargo

El presidente Gustavo Petro y la representante Gloria Arizabaleta. Foto: Agencia EFE

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Desde Nueva York (EE. UU.) el presidente Gustavo Petro solicitó a la Corte Suprema de Justicia que se investigue a la representante a la Cámara, Gloria Arizabaleta, por su petición ante la Comisión de Acusación para suspenderlo de su cargo.

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El mandatario acusó a la congresista de ser cercana a Hollman Ibáñez, antiguo socio del candidato presidencial Abelardo de la Espriella. “La Comisión de Acusaciones, hasta donde sé, no ha pedido mi suspensión. Es una congresista cuyo abogado es el señor Ibáñez, miembro de mi oposición más radical”, agregó el mandatario.

En la rueda de prensa mencionó que esta es solo “la primera fase” en un proceso de suspensión, pues dentro de la comisión se necesita una votación. A su vez, negó haber participado en política.

“En mi opinión y la de otras personas, la Comisión dees no es quien suspende al presidente, porque el Congreso de Colombia es bicameral; tiene que ser el Senado. Entonces la pretensión es simplemente una pretensión que tendría que surtir el efecto”, afirmó Petro.

El jefe de Estado opinó que la petición de la congresista sería una violación a la ley colombiana, porque implicaría “un proceso en la Corte Suprema de Justicia”. Aseguró que Arizabaleta le hizo una serie de peticiones a sus ministros que considera como “extorsiones”, y le solicitó a los jefes de cartera que declararan ante el alto tribunal.

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“Creo que posiblemente estemos hablando de una extorsión; ya no está en su derecho de representación, sino como criminal. Ella ha pedido cosas que yo no he querido dar a pesar de que hacen parte del partido que fundé, pero que tienen que ver con quién está en un partido rival hoy ante su asesor Ibáñez”, agregó el mandatario.

En su intervención aprovechó para lanzar pullas al candidato Abelardo de la Espriella: “vino a acusarme ante la justicia de Estados Unidos y me defendí. Y cada vez que me calumnie me voy a defender”. Agregó que la propuesta del candidato de sacar a Colombia de la Organización de Naciones Unidos (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) sería “una desgracia, por eso estoy aquí”.

Esto ocurre, mientras en Colombia, el presidente del Senado cuestiona la petición de Arizabaleta, pues la considera “abiertamente ilegal e inconstitucional”. El congresista que preside la cámara alta aseguró que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara no tiene competencia para suspender al Presidente de la República. Su rol se limita a investigar, practicar pruebas y presentar un eventual proyecto ante la plenaria de la Cámara, según lo previsto en la Constitución.

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