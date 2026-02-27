Presidente Gustavo Petro volverá a EE. UU. antes de elecciones a Congreso: conozca la razón

El presidente Gustavo Petro a la salida del encuentro con Donald Trump, su homólogo estadounidense. Foto: Juan Cano / Presidencia

El presidente Gustavo Petro viajará de nuevo a los Estados Unidos el próximo 7 de marzo, un día antes de las elecciones para elegir al nuevo Congreso de la República. El mandatario lo anunció en sus redes sociales este 27 de febrero.

“Iré a Chicago este 7 de marzo al funeral del reverendo Jesse Jackson, excandidato presidencial, gran luchador por los derechos civiles de los afroamericanos”, aseveró el mandatario en su cuenta de X.

Se espera que pueda viajar con la misma visa temporal que le concedió el gobierno estadounidense para realizar su visita a Washington D. C. para reunirse con su homólogo Donald Trump el pasado 3 de febrero, permiso que tendría una extensión hasta el mes de abril.

El motivo del presidente para volver al país norteamericano, como lo explica su trino, es asistir al funeral de Jesse Jackson, activista por los derechos afroamericanos y pastor bautista estadounidense.

Jackson fue candidato a las primarias presidenciales del Partido Demócrata en 1984 y 1988; además, ejerció el cargo de senador de facto para el Distrito de Columbia desde 1991 hasta 1997, por esta misma colectividad. El político estadounidense falleció a sus 84 años, el pasado 17 de febrero, tras luchar durante meses contra una enfermedad neurodegenerativa conocida como parálisis supranuclear progresiva (PSP).

En la misma publicación, el mandatario colombiano aseguró tener varios aliados en el Congreso estadounidense, como el actual representante demócrata por el estado de Nueva York, Gregory Meeks, quien era cercano a Jackson, a quien consideraba como un “querido amigo y mentor”, según comentó el representante estadounidense en sus redes sociales.

“Luis Gilberto Murillo me presentó hace más de una década al congresista Gregory Meeks y desde entonces es mi amigo y compañero en varias luchas comunes”, aseveró el presidente Petro.

Esta será la primera vez que el jefe de Estado viaje a ese país, después de la reunión que sostuvo con Donald Trump. Este encuentro ayudó a destensionar las relaciones entre ambos países que desde la llegada del presidente republicano a la Casa Blanca, se habían convertido en una batalla entre ambos que llevó inclusive a la revocación de la visa al presidente Petreo y varios miembros de su gabinte. Además, el mandatario, su esposa Verónica Alcócer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), que le impedía pisar territorio estadounidense.

Sin embargo, tras la reunión que duró más de una hora en la Casa Blanca, donde trataron temas como el narcotráfico, la migración y Venezuela, volvió a la normalidad la relación entre ambas naciones y le permite al presidente visitar el país norteamericano.

La decisión del presidente Petro de irse a EE. UU. ocurre en un clima complejo frente a las elecciones del próximo 8 de marzo, debido a que el mandatario ha generado ruidos sobre el código fuente de los softwares electorales en varias interlocuciones. En la última de ellas presentó información de un posible fraude en elecciones pasadas, donde el Pacto Histórico y el partido Mira recuperaron curules después del preconteo.

Esta narrativa oficialista de un posible “fraude” electoral ha sido desmentida por las instituciones. Por un lado, el registrador Hernán Penagos emprendió medidas como “la exposición de código fuente, auditorías internacionales y de congelación de los softwares de información”. La primera de estas la realizó el día de ayer 27 de febrero, en medio de la jornada de Paz Electoral promovida por el procurador Gregorio Eljach para mostrar el blindaje institucional a las elecciones de este año.

