Presidente Petro adoptó oficialmente a Nicolás Alcocer, primer hijo de Verónica

De izquierda a derecha: Andrea Petro (hija), Days Vásquez y Nicolás Petro (esposos) y, Nicolás Alcocer Petro (hijo adoptivo). Foto: Carlos Rosas - Mauricio Alvarado

Gustavo Petro tiene un nuevo hijo, al menos ante la ley. El presidente adoptó oficialmente, luego de más de veinte años, a Nicolás Arbeláez Alcocer, el primer hijo de su esposa, Verónica Alcocer.

Este miércoles, el propio Nicolás compartió a través de sus redes sociales el documento que oficializa la adopción por parte del primer mandatario, por lo que ahora el joven pasará a llamarse Nicolás Alcocer Petro. Por decisión propia, dejó en primer lugar el apellido de su mamá, como se lo permite la Ley 2129 de 2021.

“Quiero informar ante la opinión pública que he sido adoptado oficialmente por mi papá adoptivo quien me acogió y me crió desde que tengo un año (...) Gracias papá”, dijo Nicolás Alcocer en sus redes sociales.

La adopción oficial, no solo le da el apellido “Petro” al joven sino que “surgen relaciones paterno filiales de carácter irrevocable adquiriendo también derechos y obligaciones de padre e hijo y viceversa, dando lugar al parentesco civil, el cual se hace extensivo a los parientes biológicos de conformidad con la ley”.

Nicolás Alcocer Petro es hijo de Verónica Alcocer, quien lo tuvo mientras estaba joven y tuvo que asumir como madre soltera por un corto tiempo, cuando conoció a Petro en Sincelejo, Sucre, en el año 2000. En ese entonces, ambos se casaron y adquirieron responsabilidad sobre el joven.