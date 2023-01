Presidente Petro anunció proyecto para modificar el Código Minero

El presidente Gustavo Petro anunció el proyecto de reforma del código minero durante el encuentro regional del Suroeste Antioqueño. Foto: SIG

Este sábado, el presidente Gustavo Petro estuvo en Jericó, Antioquia, en el encuentro regional del suroeste antioqueño. En su discurso, el primer mandatario habló directamente de la minería, pues la zona es uno de los distritos mineros más importantes del país.

En su intervención, Petro anunció varios temas relacionados con esta actividad. En primer lugar, señaló que, como respuesta a un fallo de la Corte Constitucional, se revisará “toda la titulación minera hasta ahora entregada por doquier”. El presidente dijo que esta actividad debía hacerse coherente con “una serie de principios básicos del territorio, entre ellos, el cuidado del agua”.

Asimismo, el primer mandatario dio a entender que se entrarían a revisar con detalle los proyectos mineros que hay en Jericó e inmediaciones, entre ellos Quebradona. “No se puede poner en peligro el agua del territorio. Eso lo dijimos en campaña, no era por decirlo”. En este mismo sentido invocó el principio de precaución puesto que dichos proyectos podrían poner en peligro los reservorios acuíferos de la zona.

“Los estudios que nos han llegado, de las universidades, nos muestra que indudablemente hay un peligro entre la minería que se propone y el agua. Entonces nosotros escogemos el agua”, expresó Gustavo Petro, que añadió que estas decisiones no se hacen en contra de la población, sino conscientes del debate que genera este tipo de propuestas.

En esta misma línea, el presidente confirmó que presentará un proyecto para reforma el código minero: “Nosotros vamos a presentar un proyecto para cambiar el Código Minero, y hemos citado a una convención nacional de pequeños mineros de Colombia para que formulen sus propuestas, porque queremos que vuelva un Estado amigo del pequeño minero”. En este sentido aclaró que el gobierno no tiene una “actitud antiminera”, sino que ya hay sentencias que piden hacer estos cambios.

Al final, el presidente Petro hizo referencia a Camilo Peláez, contratista de EPM que desapareció el 3 de abril de 2022, en la zona de San Andrés de Cuerquia. Peláez, ingeniero forestal, se encontraba haciendo trabajo de campo en a zona cuando se dio su desaparición.

“A la mamá de Andrés Camilo, que la he leído en Twitter, no pasa desapercibido su llamado. El Gobierno tiene una comisión dedicada a la tarea de buscarlo y la dirige el Ministro de Defensa. He pedido elevar las recompensas, priorizar el caso, para que un día encontremos a su hijo, sepamos que pasó”, concluyó el primer mandatario colombiano.