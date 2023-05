Petro dice que es el jefe del fiscal y Barbosa lo acusa de dictador

El presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa sostuvieron un duro rifirrafe a través de medios de comunicación y redes sociales. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

El rifirrafe entre el presidente Petro y el fiscal Francisco Barbosa se agudizó en la mañana de este viernes debido a varios mensajes que ambos cruzaron a través de medios de comunicación y redes sociales. Este nuevo round entre los dos funcionarios explotó este jueves cuando el fiscal respondió a una serie de trinos en los que Petro pedía investigar al fiscal Daniel Hernández por supuestamente beneficiar a integrantes del Clan del Golfo, de acuerdo con publicaciones de prensa.

Según Barbosa, las acusaciones ponen en riesgo la seguridad del fiscal y su familia, por lo que responsabilizó al mandatario si algo les llegara a pasar. “Quiero recordarle al presidente, porque creo que se le olvidó, Daniel Hernández fue víctima de la Masacre de La Rochela porque su padre fue asesinado por los paramilitares. Decirle a una víctima, que fue reconocida además en una sentencia de la Corte Interamericana, que es un defensor de los paramilitares, es una acusación gravísima”, dijo el fiscal.

Este viernes, en medio de su visita a España, varios periodistas le preguntaron cuál era su respuesta a Barbosa, ante lo cual el presidente aseguró que “el fiscal olvida una cosa, que la Constitución le ordena, yo soy el jefe del Estado, por tanto el jefe de él”.

Las declaraciones de Petro generaron varias críticas y un debate sobre la división e independencia de las ramas del poder público. Horas más tarde, el presidente insistió en su punto y aseguró que, como jefe de Estado, tiene derechos a solicitarle información al fiscal sobre el tema del Clan del Golfo. “Quien coordina todas las ramas del poder público y les garantiza su autonomía es el presidente de la República”.

“Nuestro fiscal general quiere evadir la respuesta a una pregunta hecha por un periodista que el resto de la prensa quiere evadir. ¿La Fiscalía conocía de antemano la lista que la organización a la que pertenecía el “ñeñe Hernández” que contenía los nombres de 200 futuros asesinados y no hizo nada para prevenir los asesinatos?”, agregó Petro en su cuenta de Twitter.

En esa misma red social publicó una imagen con el artículo 115 de la Constitución, que señala que “El presidente de la República es jefe del Estado, jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa”. Diferentes analistas le han contestado al mandatario que su interpretación del artículo es errónea, pues este hablaría de jefe de Estado como una figura que se usa para efectos de representación internacional y simbólica.

La respuesta del fiscal Barbosa a Petro

Las declaraciones del presidente fueron respondidas minutos después, a través de entrevistas radiales, por el propio fiscal Francisco Barbosa, quien calificó esta afirmación como un atentado a la independencia judicial en el país.

“Por supuesto que él no es jefe mío, no es jefe de la Fiscalía, él tiene unas competencias y la Fiscalía y la justicia otras (…) A mí me eligió la Corte Suprema de Justicia, por ende, esa declaración lleva a pensar que la Corte es subalterna del presidente de la República y eso afecta el Estado de Derecho en Colombia”, dijo el fiscal en entrevista con Caracol Radio.

El fiscal fue más allá y calificó a Petro de “dictador” y dijo que la comunidad internacional debe tomar cartas en el asunto: “Es un paso alarmante (…) Lo que acaba de hacer Gustavo Petro básicamente es decir que no es el presidente de la República, sino un dictador en Colombia”, dijo Barbosa.

Además, el fiscal Barbosa afirmó que pondrá una alerta internacional sobre lo que está pasando. “Yo soy presidente de la Asociación Iberoamericana de fiscalías generales (…) Esto no es un juego de que a un presidente de la República le dé por decir que es jefe de la Fiscalía y de la rama judicial. ¿Este es el inicio entonces de un golpe de estado del presidente de la República?”, agregó el fiscal.

