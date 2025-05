Presidente Petro no asistió a Cumbre del gran Caribe por razones de “fuerza mayor”

Cumbre de jefes de gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, el presidente Petro no asistió. Foto: Cancillería

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Aunque era el anfitrión del evento, el presidente Gustavo Petro no llegó este viernes al encuentro más importante de jefes de mandatarios del Caribe, reunidos en la Asociación de Estados del Caribe (AEC), que cuenta con 25 países integrantes y 10 asociados. La ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, informó al inicio del encuentro que Petro no los pudo acompañar “por razones de fuerza mayor”.

De acuerdo con la funcionaria, el presidente no se pudo trasladar desde Bogotá hasta Montería, sede de la cumbre, pero no dio más detalles al respecto. La Casa de Nariño, hasta el momento, no ha explicados cuáles fueron los motivos que le impidieron al presidente realizar el viaje.

Lea también: Precandidatos presidenciales realizarán “cónclave” en Barranquilla y Bogotá

La ausencia del mandatario es notable porque, además de ser el anfitrión de la cumbre, debía entregarle la presidencia pro tempore de la AEC a su homólogo de Panamá, José Raúl Mulino, quien sí hizo presencia y estuvo junto a la canciller Sarabia en la foto oficial y durante toda la sesión de este viernes.

La jefa de la diplomacia colombiana agradeció la participación de Mulino y los demás delegados y leyó un discurso que envió el presidente Petro. “Nuestro compromiso es avanzar como colombianos y caribeños en la integración regional, que tan esquiva nos ha sido, pero que soñó [Simón] Bolívar”, decía parte del pronunciamiento.

Durante la instalación de la 10ª Cumbre de Jefes de Estado y/o Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe - AEC, la Canciller @lauriSarabia señaló que “nuestro compromiso como Colombia y ahora en nuestra condición protempore de este mecanismo es avanzar como caribeños y… pic.twitter.com/hfRpv46N7j — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) May 30, 2025

No se pierda: Estos son los precandidatos presidenciales que buscarán recolectar firmas

En el discurso también hizo un llamado a impulsar la condonación de deuda por acción climática, defender el sistema multilateral y apoyar a Haití en la superación de la crisis multidimensional que aqueja a dicha nación. La canciller se sumó a las palabras y remató entregando la presidencia pro tempore de la AEC a Panamá.

Cabe anotar que el presidente Petro no ha tenido agenda pública desde el martes, cuando lideró un nuevo consejo de ministros, enfocado en el tema de la reforma agraria. El miércoles y jueves, días en los que se llevó a cabo el paro nacional que él mismo apoyó por la consulta popular, la Casa de Nariño informó que tuvo reuniones privadas de trabajo.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.