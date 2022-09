Presidente Petro salió en defensa de ministra de Minas tras incidente en el Congreso

Gustavo Petro salió en defensa de la ministra de Minas, Irene Vélez, y cuestionó a los que difundieron video en el que le llaman la atención por leer su intervención en el Congreso. Foto: El Espectador

El gobierno de Gustavo Petro lleva apenas un mes, pero algunos de sus ministros ya acumulan varios críticas y salidas en falso. En ese listado, la que más ha sido cuestionada ha sido Irene Vélez, ministra de Minas y Energía. Han sido varios los episodios en los que le llovieron reproches a la funcionaria : cuando habló del decrecimiento, su reacción ante los periodistas en una rueda de prensa y al dar una equivocada cifra sobre el déficit en el fondo de estabilización de precios de combustible.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

Ahora último, la ministra fue cuestionada por su intervención en un debate de control político en el Congreso. Inti Asprilla, presidente de la Comisión V del Senado, le llamó la atención a Vélez por estar leyendo su discurso, acción prohibida por la ley quinta de 1992, que rige los principales procedimientos del Congreso. Aunque un hecho no muy relevante, el asunto fue usado por distintos sectores para desacreditar a la responsable de la cartera de Minas y Energía y volver a sembrar dudas sobre su idoneidad para el cargo.

En medio de la nueva controversia, el presidente Gustavo Petro salió en su cuenta de Twitter a defender a Vélez. El primer mandatario le respondió un trino a la periodista Camila Zuluaga, en el que la comunicadora rechazaba la acción de Vélez y hasta afirmaba que tenía un gran “desconocimiento de la cartera que maneja y el sector público”.

“Si pusieran el video completo verían a una ministra que sabe de la materia. No confunda no saber de los problemas del ministerio con no saber el reglamento del Congreso que prohíbe leer”, expresó el presidente, que a renglón seguido crítico la actitud de la periodista y hasta cuestionó sus intenciones: “El hecho de no poner el video completo muestra ánimo de desinformación”.

De esta forma, el primer mandatario le estaría dando un espaldarazo a una de sus ministras más cuestionadas y retomó la tendencia de atacar a la prensa cuando esta cuestiona a sus allegados. Además, confirmó su cuenta de Twitter como su tribuna para defender su mandato frente a los posibles cuestionamientos. Aunque Iván Duque ya venía en ese camino, el actual presidente ha hecho un uso más fuerte de esta red social como forma de responder directamente a los señalamientos y críticas a los anuncios que ha hecho en los últimos días. Solo basta ver las últimas publicaciones para observar la vehemente defensa que ha hecho desde esta al anuncio de subir los combustibles.

Por otro lado, también se confirma que el Pacto Histórico cerró filas para defender a Vélez. Mientras que algunos cercanos a la bancada de gobierno ya han comenzado a hacer críticas a la ministra de Minas, desde la coalición de izquierda le han dado el apoyo irrestricto en distintos espacios. Tan solo este lunes, el presidente de la Cámara, David Racero, aseguró que esta se encontraba aún aprendiendo y ajustando la forma en que daba sus intervenciones.