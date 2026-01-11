Presidente, congresistas y candidatos presidenciales lamentan muerte de Yeison Jiménez

El cantante es conocido en el género de la música popular. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Varias figuras del escenario político, incluidos el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, han expresado sus condolencias ante la muerte del cantante Yeison Jiménez, quien fue víctima de un siniestro aéreo ocurrido entre Paipa y Duitama el pasado 10 de enero, donde otras cinco personas también perdieron la vida.

El primer miembro del Gobierno en expresar sus condolencias hacia este fatídico hecho fue el Presidente de la República, Gustavo Petro, quién compartió el comunicado de la Aerocivil. “Lamentablemente han muerto seis personas en un avión que al parecer se incendio en vuelo, en las cercanías de Paipa”, agregó el mandatario en su cuenta de X.

Lamentablemente han muerto seis personas en un avión que al parecer se incendio en vuelo, en las ceecanías de Paipa pic.twitter.com/iFDCxzIu9M — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 10, 2026

La vicepresidenta Francia Márquez también ha usado sus redes sociales para lamentar lo ocurrido el día de ayer y expresar sus condolencias a la familia de Jiménez y de los otros integrantes de su equipo que también perdieron la vida.

“Expreso mis sentidas condolencias y mi solidaridad a las familias, amigos y seguidores del cantante Yeison Jiménez, de las y los integrantes de su equipo artístico y tripulación, quienes lamentablemente perdieron la vida en accidente aéreo ayer en Boyacá. Que descansen en paz”, dijo la mandataria en una publicación de X.

Expreso mis sentidas condolencias y mi solidaridad a las familias, amigos y seguidores del cantante Yeison Jiménez, de las y los integrantes de su equipo artístico y tripulación, quienes lamentablemente perdieron la vida en accidente aéreo ayer en Boyacá.



Que descansen en paz. — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) January 11, 2026

Las reacciones también vinieron de candidatos presidenciales. La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, una de las fichas de ese partido para la contienda, se solidarizó en un trino con la familia del cantante de música popular: “Su talento y aporte a la música popular siempre serán un orgullo para nuestro país. Paz y fortaleza en este momento tan doloroso”, expresó.

Abelardo De La Espriella también se sumó a la ola de lamentos por la muerte de Jiménez. El candidato por Salvación Nacional recordó su últimos encuentros en Cali y Bogotá, donde habían acordado grabar un podcast juntos este año. “Hoy, Colombia te llora, Yeison. ¡Descansa en paz, monstruo!“, declaró De La Espriella.

Aprovechen cada momento con los seres que los quieren… nunca dejen “para después”.



Yeison: nos cruzamos en Cali, en el Inter, y dijimos “nos damos el abrazo a la próxima”; nos pusimos de acuerdo para grabar el podcast en Bogotá y nos volvimos a cruzar: “el año entrante lo… pic.twitter.com/lFyJv6AzbI — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) January 11, 2026

Desde el Congreso de la República no dejaron de lamentar su muerte. La senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) se solidarizó con la familia del artista, especialmente con sus tres hijos.

“Dolor infinito. Su hija tiene 3 años. No hay consuelo para su familia. Los músicos y pasajeros, dolor infinito por su muerte.”, dijo la senadora en su cuenta de X.

Dolor infinito.

Su hija tiene 3 años. No hay consuelo para su familia. 🕯️



Los músicos y pasajeros, dolor infinito por su muerte. https://t.co/g39ZqaWfqX — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) January 10, 2026

El representante Jorge Ocampo (Pacto Histórico) lamentó el fallecimiento del cantante, y envío un mensaje de fortaleza a su familia, seres queridos y seguidores. “Paz en su memoria”, señaló Ocampo.

En 2024, cuando Jiménez fue condecorado en el Congreso por su trayectoria y contribución al mundo del arte y la cultura, fue Ocampo quién gestionó el espacio para este reconocimiento.

Puede conocer más aquí: Yeison Jiménez fue condecorado por el Congreso

El artista fue condecorado con el Premio Artista Ejemplo de Vida, otorgado por la Junta Directiva de Café Congreso.

“Cuando el ser humano se enfoca en hacer lo bueno, lo logra… Y lo logra de una mejor manera. Gracias a la Bogotá que reúne a personas como las que estamos aquí para dejar un granito de arena en cosas positivas, dejando a un lado actividades que puedan afectar el desarrollo de la humanidad y de nuestros hijos”, dijo Jiménez aquel 12 de abril de 2024.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.