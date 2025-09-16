No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Casa de Nariño trazó estrategia de respuesta política a la descertificación de Trump

La instrucción del presidente Gustavo Petro es remarcar que la decisión adversa de Estados Unidos no fue técnica. Aliados del oficialismo potencian el mensaje. La oposición responde por un camino similar.

Redacción Política
17 de septiembre de 2025 - 12:31 a. m.
El presidente Gustavo Petro y el Ministro del Interior, Armando Benedetti, desestiman impacto de la descertificación anunciada por la Casa Blanca. Mientras tanto, el Secretario de Estado, Marco Rubio y el presidente Donald Trump señalan que la decisión es por las erradas políticas de mandatario colombiano.
El presidente Gustavo Petro y el Ministro del Interior, Armando Benedetti, desestiman impacto de la descertificación anunciada por la Casa Blanca. Mientras tanto, el Secretario de Estado, Marco Rubio y el presidente Donald Trump señalan que la decisión es por las erradas políticas de mandatario colombiano.
Foto: Archivo Particular

La decisión de la administración del presidente Donald Trump en torno a descertificar a Colombia en su lucha contra el narcotráfico por primera vez en 28 años representó un remezón inmediato al ajedrez político en el país y de paso impactó de lleno en el proceso electoral que se definirá en las urnas en 2026. Esto lo están aprovechado tanto el oficialismo que rodea al presidente Gustavo Petro y como todos los sectores de oposición.

La medida, calificada en la Casa de Nariño como una decisión política alejada de lo técnico, derivó en anuncios...

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Gustavo Petro

Donald Trump

Armando Benedetti

Marco Rubio

Descertificacion colombia

 

Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 50 minutos
La estrategia de la avestruz. Para entender por qué Colombia se convirtió en la Potencia Mundial del Narcotráfico: https://www.planetadelibros.com.co/libro-conexion-colombia/331013
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar