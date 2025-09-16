Casa de Nariño trazó estrategia de respuesta política a la descertificación de Trump

El presidente Gustavo Petro y el Ministro del Interior, Armando Benedetti, desestiman impacto de la descertificación anunciada por la Casa Blanca. Mientras tanto, el Secretario de Estado, Marco Rubio y el presidente Donald Trump señalan que la decisión es por las erradas políticas de mandatario colombiano. Foto: Archivo Particular

La decisión de la administración del presidente Donald Trump en torno a descertificar a Colombia en su lucha contra el narcotráfico por primera vez en 28 años representó un remezón inmediato al ajedrez político en el país y de paso impactó de lleno en el proceso electoral que se definirá en las urnas en 2026. Esto lo están aprovechado tanto el oficialismo que rodea al presidente Gustavo Petro y como todos los sectores de oposición.

La medida, calificada en la Casa de Nariño como una decisión política alejada de lo técnico, derivó en anuncios...