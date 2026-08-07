Presidentes de Ecuador, Panamá y el rey de España son los últimos en llegar a posesión

El rey Felipe VI de España ya está en Cali. Foto: Alcaldía de Cali

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Entre las siete y las diez de la mañana de este viernes 7 de agosto llegaron las últimas delegaciones para la posesión del presidente Abelardo de la Espriella encabezadas por el rey Felipe VI de España, Daniel Noboa de Ecuador y José Raúl Molino de Panamá. Se espera que el último en llegar sea el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader.

La primera de las delegaciones en llegar este viernes fue la encabezada por el rey de España, Felipe VI, quien arribó sobre las siete de la mañana.

Luego, sobre las 9 a.m. llegó el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, junto a su delegación al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira. El mandatario fue recibido por la canciller saliente Rosa Villavicencio, junto a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Una hora más tarde arribó José Mulino, residente de Panamá. Y se espera que el último en llegar sea el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader.

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