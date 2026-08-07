Publicidad

Home

Política

Presidentes de Ecuador, Panamá y el rey de España son los últimos en llegar a posesión

En la mañana de este viernes 7 de agosto llegaron las últimas delegaciones para la posesión del presidente Abelardo de la Espriella encabezadas por el rey Felipe VI de España, Daniel Noboa de Ecuador y José Raúl Molino de Panamá. Se espera que el último en llegar sea el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
07 de agosto de 2026 - 03:08 p. m.
El rey Felipe VI de España ya está en Cali.
El rey Felipe VI de España ya está en Cali.
Foto: Alcaldía de Cali
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Entre las siete y las diez de la mañana de este viernes 7 de agosto llegaron las últimas delegaciones para la posesión del presidente Abelardo de la Espriella encabezadas por el rey Felipe VI de España, Daniel Noboa de Ecuador y José Raúl Molino de Panamá. Se espera que el último en llegar sea el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader.

La primera de las delegaciones en llegar este viernes fue la encabezada por el rey de España, Felipe VI, quien arribó sobre las siete de la mañana.

Luego, sobre las 9 a.m. llegó el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, junto a su delegación al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira. El mandatario fue recibido por la canciller saliente Rosa Villavicencio, junto a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Una hora más tarde arribó José Mulino, residente de Panamá. Y se espera que el último en llegar sea el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Abelardo de la Espriella

Posesión presidencial

 

Edgard Lopez(56726)Hace 17 horas
Hahahaha miren los barrigones y barrigonas que reciben al rey!!!!! No joda que contraste!!!! B
  • Lucila Castro de Sanchez(60806)Hace 15 horas
    Pobre Colombia,con este tipo de entes mediocres y pobres mental y espiritualmente/ corroncho !!!
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.