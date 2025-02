Francia Márquez habló por caso de posible acoso sexual en el Ministerio que dirige

El viceministro Nelson Lemus junto a la vicepresidenta Francia Márquez, quien lidera el Ministerio de la Igualdad. Foto: Ministerio de Igualdad

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este miércoles, horas después de que este diario hiciera públicas las denuncias por un presunto caso de acoso sexual al interior del Ministerio de Igualdad, la vicepresidenta y ministra, Francia Márquez, emitió un comunicado el respecto. En el documento, confirmó que el pasado 14 de febrero recibió una carta de renuncia motivada de una funcionaria que habría sido víctima de esa conducta dentro de la entidad que dirige.

“Ese mismo día, instruí a la Oficina de Control Interno Disciplinario a fin de trasladar a la Procuraduría General de la Nación, para que se inicien las acciones de investigación correspondientes”, se señala en el comunicado.

Se refiere al caso de la exfuncionaria y lideresa indígena Sandra Cobos, quien el jueves 13 de febrero envió una carta de renuncia motivada, con copia a Márquez, en la que denunciaba haber sido víctima de presunto acoso sexual por parte de quien fue su jefe inmediato: el viceministro de Pueblos, Nelson Lemus Cruz.

En el texto oficial se dice que la entidad dispondrá canales de atención para que la afectada tome las medidas que considere, aunque se abstiene de hablar en torno a si habrá acciones directas por el caso relatado sobre un funcionario de la cúpula de su propia entidad; también se omiten los nombres de los implicados, incluyendo al viceministro Lemus, quien actualmente sigue al frente del cargo.

Incluso, en ninguno de los seis párrafos se hace referencia a la denuncia que también enfrenta este funcionario en la Fiscalía por otro caso de presunto acoso sexual; ese expediente figura “activo” en las bases de datos judiciales.

Lea aquí la denuncia completa: ¿Acoso sexual en MinIgualdad? Funcionaria renuncia y señala a viceministro

En todo caso, Márquez aseguró que “para mí, este no es solo un cargo, es un compromiso de vida. Desde siempre he luchado por la justicia, por la dignidad de quienes han sido silenciados y por un país donde la igualdad no sea solo un discurso, sino una realidad”.

El Espectador confirmó con Sandra Cobos que, en efecto, fue contactada por una profesional del ministerio y está recibiendo acompañamiento.

El comunicado reza que la vicepresidenta fue informada del caso el día viernes 14 de febrero: “Ese mismo día, instruí a la Oficina de Control Interno Disciplinario a fin de trasladar a la Procuraduría General de la Nación, para que se inicien las acciones de investigación correspondientes”. El Espectador conoció el caso ese viernes y consultó con portavoces del ministerio a las 8:30 de la noche. Según se pudo constatar en el radicado en Procuraduría, esa cartera llevó la denuncia al ente de control a las 9 de la noche. Sin embargo, aclaran desde el Ministerio de Igualdad que el trámite no se hizo por las indagaciones de este diario, sino porque ese es el proceso a seguir.

Horas antes de la publicación del comunicado, se conoció otro, este a nombre de “Trabajadoras del Ministerio de Igualdad y Equidad”, en el que afirmaban que “acogemos de manera sorora a nuestra compañera, resaltamos su valentía y valor para realizar la queja ante la entidad, pero nos preocupa que su decisión frente al acoso laboral y sexual haya sido renunciar a su derecho al trabajo”.

La lideresa muisca, Sandra Cobos, trabajó en el viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos del Ministerio de Igualdad entre junio de 2024 y febrero de 2025. En su carta de renuncia y el posterior testimonio que le brindó a El Espectador, afirmó que el viceministro Lemus era coqueteó de forma indebida con ella y que le hizo invitaciones por fuera del contexto laboral, las cuales ella declinó. Posteriormente, relató Cobos, recibió maltrato en el contexto laboral.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.