Ley de financiamiento de $12 billones preocupa a la Bancada Caribe

Este miércoles, la bancada Caribe se reunió en el Salón de la Constitución para analizar el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025, enfocándose en los recursos destinados a su región. A la salida del desayuno, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, expresó la preocupación que tienen los senadores y representantes sobre el vacío de $12 billones de pesos que se pretende subsanar con una ley de financiamiento.

“Una gran conclusión es que la ley de financiamiento o reforma tributaria debe discutirse por separado y no dentro del PGN. No sería responsable que el Congreso apruebe una reforma a ojos cerrados. Aquí tendríamos tres tiempos: primero, la aprobación del presupuesto general sin los 12 billones de pesos; segundo, la discusión de una reforma tributaria; y tercero, un presupuesto adicional si se logran obtener los recursos”, explicó el conservador.

#BancadaCaribe | Hoy nos reunimos con la Bancada Caribe en el Congreso de la República donde conversamos sobre la Ley de Financiamiento y el Presupuesto General de la Nación. Nos preocupa una incongruencia de 12 billones entre ingresos y gastos, por lo que es necesario analizarlo… pic.twitter.com/3VDIWSxxmG — Efrain Cepeda (@EfrainCepeda) August 28, 2024

Además de la preocupación por los subsidios de energía eléctrica, sobre el Caribe, hay preocupación por la ausencia de licencias ambientales como la del Canal Del Dique y los viaductos en la vía Ciénaga-Barranquilla.

“Con el Canal del Dique hubo una licitación, una adjudicación y no se ha podido iniciar porque el Ministerio del Ambiente ha hablado de una nueva licencia ambiental. Allí están los recursos, la obra adjudicada y no arranca. Es igual a los viaductos Ciénaga-Barranquilla, una obra también eminentemente ambiental porque lo que hace es proteger la Ciénaga Grande de Santa Marta, y no tiene licencia ambiental”, ahondó Cepeda.

Hasta el momento no hay un presupuesto regionalizado. Sin embargo, desde ya a la bancada Caribe, con 58 congresistas, le preocupa que haya recortes futuros, como sucedió este año. “Ya el presupuesto se tuvo que recortar 20 millones de pesos y sobre un recorte no tiene injerencia el Congreso de la República. De manera que le pueden recortar a la región Caribe y no tenemos nada que decir”, dijo el presidente del Senado. En ese sentido, con los demás congresistas de la región buscarán dar la pelea en la formulación del PNG 2025.

