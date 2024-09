Los ministros del gobierno de Gustavo Petro han pasado por el Congreso para responder sobre su presupuesto y, en los casos de Agricultura, Interior, Ambiente, Deporte e Igualdad, para defender una ejecución que no supera el 30 % en nueve meses de lo que van del 2024. La Casa de Nariño y el Capitolio discuten, en el intermedio, un proyecto de presupuesto que no cuadra y una “mini reforma tributaria” que todavía no está clara.